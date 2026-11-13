SABATO 14 NOVEMBRE

Tortona: la città di Tortona ospita la terza edizione di “IRONMIND”, una giornata di sport inclusivo interamente dedicata ai minori con disabilità, organizzata dall’associazione Marco Berry APS – Magic for Children in sinergia con il Comune di Tortona. L’iniziativa nasce per abbattere le barriere e promuovere lo sport come straordinario strumento di crescita, socializzazione e autonomia per tutti. Durante la mattinata, i partecipanti potranno sperimentare diverse discipline sportive grazie alla collaborazione di associazioni e partner del territorio

Tortona: fino al 30 novembre alla Galleria d’arte “ML incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia mostra di opere del maestro carlo Bottiroli, scomparso nel 2005

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

​ San Sebastiano Curone: sabato 14 novembre 2026, alle ore 17:30, la Casa del Principe Doria a San Sebastiano Curone ospiterà l’inaugurazione della mostra “Piero Leddi – Le forme cercate”. L’esposizione, visitabile fino al 25 settembre 2027, celebra l’evoluzione creativa e la costante indagine pittorica dell’artista all’interno delle suggestive sale della dimora storica della Val Curone. Un evento culturale di rilievo sostenuto da una vasta rete istituzionale, che prevede anche aperture straordinarie in concomitanza con la 43ª Fiera Nazionale del Tartufo.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Tortona: fino al 30 novembre alla Galleria d’arte “ML incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia mostra di opere del maestro carlo Bottiroli, scomparso nel 2005

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Carbonara Scrivia: Festa patronale di San Martino dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’interno del piazzale antistante la Chiesa di San Martino a Carbonara Scrivia. Per l’occasione verrà allestito un ricco banchetto con la tradizionale vendita di torte e biscotti artigianali, il cui ricavato andrà a sostenere direttamente le attività e i progetti didattici dedicati ai bambini della scuola materna.

San Sebastiano Curone: Fiera nazionale del tartufo. Ore 9:00: Apertura fiera, Mostra Mercato del Tartufo, Mercato Enogastronomico ed Enoteca dei Territori (in Piazza Roma). Ore 10:00 – 14:30: Truffle for Kids, attività didattico-ricreative per bambini con cani da tartufo presso il Campo Sportivo Comunale (gratuito). Ore 10:30: Inaugurazione della mostra “Piero Leddi. Le forme cercate” presso Casa del Principe. Ore 12:00: Apertura ristoranti convenzionati e Locanda del Tartufo. Ore 15:00: 39ª Asta Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Tartufo Nero presso la Sala S.M.S.