Importanti novità per la sosta e l’accessibilità nel centro storico di Ventimiglia, dove l’Amministrazione comunale ha impresso una decisa accelerazione a due interventi strategici per residenti e attività economiche. La Giunta guidata dal sindaco Flavio Di Muro ha approvato la suddivisione in lotti del progetto per la realizzazione del nuovo parcheggio del Funtanin, candidando formalmente il primo lotto alla programmazione infrastrutturale di Regione Liguria per intercettare i necessari finanziamenti. Contestualmente è stato affidato all’ingegner Collu l’incarico per lo studio di fattibilità sull’ampliamento del parcheggio Auriveu in salita Bastioni, delineando un piano coordinato per risolvere l’annosa carenza di posti auto nella città alta.

Il nuovo parcheggio del Funtanin a servizio della scuola e del borgo

La rimodulazione dell’intervento al Funtanin consentirà di procedere con un percorso graduale e sostenibile:

suddivisione ufficiale dell’opera in lotti funzionali approvata dalla Giunta comunale;

candidatura immediata del primo lotto nell’ambito del piano degli interventi infrastrutturali promosso da Regione Liguria;

pianificazione progressiva pensata per facilitare il reperimento delle risorse economiche e avviare i primi cantieri;

integrazione strategica dell’area di sosta con la nuova scuola del Funtanin, a beneficio delle famiglie, del personale scolastico e di tutti gli abitanti del quartiere.

Studio di fattibilità per l’ampliamento dell’Auriveu in salita Bastioni

Parallelamente all’iter del Funtanin, il Comune ha attivato una seconda direttrice d’azione dedicata a un’altra area nevralgica del centro storico:

incarico tecnico conferito all’ingegner Collu per la redazione dello studio di fattibilità;

analisi tecnica approfondita per valutare le soluzioni più idonee all’ampliamento degli spazi di sosta all’Auriveu;

verifica della fattibilità strutturale in salita Bastioni, snodo viario di primaria importanza per i flussi della zona antica.

Le dichiarazioni del sindaco Flavio Di Muro e del vicesindaco Marco Agosta

Sulla doppia operazione è intervenuto il primo cittadino, onorevole Flavio Di Muro: «La questione dei parcheggi è una delle esigenze più sentite da chi vive e frequenta il Centro Storico. La stiamo affrontando con una programmazione concreta, lavorando su più fronti. Da una parte portiamo avanti il nuovo parcheggio del Funtanin, con la candidatura del primo lotto alla programmazione infrastrutturale di Regione Liguria; dall’altra avviamo uno studio per verificare le possibilità di ampliamento dell’Auriveu. Due percorsi paralleli, con un unico obiettivo: rendere il Centro Storico sempre più accessibile e vivibile».

A fare il punto sul percorso tecnico e progettuale è stato quindi il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, dottor Marco Agosta: «Questi provvedimenti sono il risultato di un lavoro di programmazione e di approfondimento portato avanti nel corso degli ultimi anni, che oggi ci permette di compiere nuovi passi verso la realizzazione degli interventi. La suddivisione in lotti del Funtanin ci consente di individuare un percorso attuativo progressivo; si tratta di un’opera particolarmente importante perché andrà ad affiancarsi alla scuola del Funtanin, creando un sistema di servizi a beneficio non soltanto dei residenti del quartiere che da sempre affrontano la carenza di parcheggi, ma anche della nuova struttura scolastica e delle famiglie che la frequenteranno. Parallelamente, lo studio affidato per l’Auriveu ci consentirà di approfondire concretamente le possibilità di ampliamento del parcheggio di salita Bastioni. Continuiamo quindi a lavorare sulla base della programmazione e degli studi sviluppati in questi anni, con l’obiettivo di trasformare le esigenze del territorio in progetti concreti e sostenibili».