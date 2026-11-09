Nei giorni scorsi la sala del Consiglio comunale di Villaromagnano ha ospitato la cerimonia di insediamento ufficiale del “Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi”, un’iniziativa voluta con determinazione dal sindaco Filippo Fava e dall’intera amministrazione per avvicinare le nuove generazioni alla vita civica e democratica del paese. Protagonisti assoluti dell’evento sono stati le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Fausto Coppi”, che hanno dato vita a un partecipato momento di confronto ed espressione democratica. A guidare la nuova assemblea civica dei giovani è stata eletta la sindaca Carlotta Borasi, affiancata dalla vicesindaca Giada Cannone e dal consigliere Valerio Locuoco, pronti a farsi portavoce delle idee degli studenti.

La proclamazione degli eletti della scuola “Fausto Coppi”

La consultazione democratica ha visto la partecipazione attiva degli allievi dell’istituto scolastico cittadino, portando alla composizione dei vertici del nuovo organo di rappresentanza:

Carlotta Borasi, eletta sindaca del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi;

Giada Cannone, eletta nel ruolo di vicesindaca;

Valerio Locuoco, proclamato consigliere;

la partecipazione corale di tutte le alunne e gli alunni della scuola secondaria “Fausto Coppi” di Villaromagnano.

Il ruolo del nuovo organismo civico sul territorio

L’assemblea giovanile opererà come canale di raccordo diretto tra la scuola e il municipio:

confronto costante con gli amministratori locali e le istituzioni del territorio;

analisi attiva delle varie problematiche quotidiane avvertite dalle fasce più giovani;

elaborazione di proposte e progetti da realizzare all’interno dell’ambiente scolastico e nel tessuto del paese.

La soddisfazione dell’amministrazione e del sindaco Fava

A margine dell’insediamento, il sindaco di Villaromagnano, Filippo Fava, ha voluto complimentarsi personalmente con tutti i partecipanti e con i vincitori della tornata elettorale, rimarcando il valore educativo della partecipazione civica e mettendosi fin da subito a piena disposizione per avviare una collaborazione continuativa e proficua con il nuovo consiglio dei ragazzi.

A cura Simone Iorfida