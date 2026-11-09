Per il settimo anno consecutivo Novi Ligure si conferma presidio di memoria e formazione civile grazie al progetto “Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie”, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore Ciampini Boccardo insieme al presidio cittadino di Libera e al Comune. L’edizione 2026/2027 porterà in città magistrati in prima linea e familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata, a partire dal procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, protagonista delle indagini culminate con l’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro. Un percorso a tutto campo che intreccia lezioni in classe, aperture serali rivolte all’intera cittadinanza e laboratori educativi negli istituti penitenziari di Alessandria e Torino.

Il programma e la rete istituzionale

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente a Palazzo Comunale con la partecipazione di tutti i partner istituzionali e associativi che compongono la vasta rete del progetto:

conferenza stampa illustrata dal sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Stefano Moro;

interventi di Andrea Vignoli, referente provinciale di Libera;

relazione di Valentina Avvento, docente del Ciampini Boccardo, referente del progetto e presidente dell’associazione Parcival, ente gestore di Cascina Saetta a Bosco Marengo (primo bene confiscato alle mafie in provincia di Alessandria);

contributo di Giovanni Mercurio, vicepresidente dell’Istituto Cooperazione Sviluppo ETS APS di Alessandria;

collaborazione attiva del Coordinamento provinciale di Libera Alessandria, del presidio novese «Domenico Petruzzelli», dell’associazione Parcival e dell’Istituto Cooperazione Sviluppo ETS APS.

Gli incontri con gli studenti, le serate pubbliche e il ponte con le carceri

La rassegna si distingue per la sua forte apertura al territorio e il dialogo costante tra mondo della scuola e società civile:

conferenze scolastiche affiancate da incontri pubblici serali aperti a tutti i cittadini, ospitati presso la sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure o al Teatro Giacometti;

percorso di confronto con le persone detenute, consolidato negli anni presso la Casa di Reclusione di Alessandria e ora esteso anche all’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Torino attraverso i progetti educativi dell’Istituto Cooperazione Sviluppo ETS APS;

creazione di una vera e propria agenzia educativa diffusa capace di unire studenti, cittadini e giovani del circuito penale sui temi della dignità umana, della giustizia e della responsabilità.

Il calendario degli ospiti dell’edizione 2026/2027

La settima edizione accoglierà personalità di assoluto rilievo della storia antimafia italiana:

Ultima settimana di novembre 2026: Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, agente caposcorta del giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 assieme al magistrato, alla moglie Francesca Morvillo e ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo;

Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, agente caposcorta del giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 assieme al magistrato, alla moglie Francesca Morvillo e ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo; Ultima settimana di gennaio 2027: Giuseppe e Raffaella Fazio, genitori di Michele Fazio, il quindicenne ucciso per errore il 12 luglio 2001 durante una sparatoria tra clan a Bari Vecchia, divenuti instancabili testimoni di riscatto civile;

Giuseppe e Raffaella Fazio, genitori di Michele Fazio, il quindicenne ucciso per errore il 12 luglio 2001 durante una sparatoria tra clan a Bari Vecchia, divenuti instancabili testimoni di riscatto civile; 18 e 19 febbraio 2027: Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, magistrato dal 1990 già attivo presso la DDA e la Procura nazionale antimafia, alla guida della Procura di Messina prima e di Palermo dall’ottobre 2022, sotto la cui direzione il 16 gennaio 2023 è stato catturato il boss Matteo Messina Denaro dopo trent’anni di latitanza;

Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, magistrato dal 1990 già attivo presso la DDA e la Procura nazionale antimafia, alla guida della Procura di Messina prima e di Palermo dall’ottobre 2022, sotto la cui direzione il 16 gennaio 2023 è stato catturato il boss Matteo Messina Denaro dopo trent’anni di latitanza; Aprile 2027 (data in definizione): Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone, la giovane donna assassinata da Cosa nostra nel 1983 a soli 25 anni per essersi ribellata alle regole del clan del padre boss;

Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone, la giovane donna assassinata da Cosa nostra nel 1983 a soli 25 anni per essersi ribellata alle regole del clan del padre boss; Data da definire: Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato e presidente di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, impegnata nella difesa della memoria del giornalista e attivista ucciso il 9 maggio 1978.

Oltre l’aula: Cascina Saetta, Palermo e le aule dedicate alle vittime

Il percorso formativo coinvolge i ragazzi durante tutto l’anno attraverso metodologie didattiche attive ed esperienze sul campo:

lezioni tematiche, cineforum, approfondimenti storici, letture e laboratori di ricerca sul fenomeno mafioso;

visite didattiche ai beni sottratti alla criminalità, a partire da Cascina Saetta di Bosco Marengo, modello virtuoso di restituzione sociale e collettiva;

viaggio di istruzione a Palermo nei luoghi simbolo della resistenza civile e della lotta a Cosa nostra;

prosecuzione della cerimonia di intitolazione delle aule scolastiche del Ciampini Boccardo alle vittime innocenti delle mafie, con targhe speciali autografate e sottoscritte dagli ospiti nel corso degli anni.

Il cammino iniziato nel 2020: i grandi testimoni a Novi Ligure

Dall’avvio nell’anno scolastico 2020/2021, il progetto novese ha costruito un patrimonio eccezionale di testimonianze dirette che hanno dialogato con migliaia di giovani:

figure storiche dell’impegno sociale come don Luigi Ciotti, fondatore di Libera;

magistrati simbolo della giustizia italiana tra cui Giancarlo Caselli, Giuseppe Ayala, Leonardo Guarnotta, Sebastiano Ardita, Alfonso Sabella e Giacomo Ebner;

testimoni diretti, sopravvissuti e familiari delle vittime tra cui Fiammetta Borsellino, Luisa Impastato, Margherita Asta, Piera Aiello, Giovanni Chinnici, Giuseppe Costanza, Angelo Corbo e Giovanni Paparcuri (sopravvissuto alla strage del 29 luglio 1983 in via Pipitone Federico a Palermo in cui morirono il magistrato Rocco Chinnici e tre uomini della scorta).