Una pagina memorabile per lo sport azzurro e un momento di profondo orgoglio per tutta la comunità Tortonese: la giovane atleta Silvia Canape, portacolori della Derthona Atletica, ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro nel salto in lungo ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. L’atleta, guidata dall’allenatore Stefano Pasino, ha sbaragliato la concorrenza internazionale regalando alla delegazione dell’Italia il primo gradino più alto del podio dell’intera manifestazione. Un’impresa eccezionale che premia anni di sacrifici, talento e dedizione sul campo, portando il nome della città ai massimi vertici dello sport giovanile mondiale.

Il capolavoro a Dakar e i protagonisti del trionfo

La vittoria nella capitale senegalese corona una crescita tecnica e atletica di altissimo profilo:

L’atleta: Silvia Canape, giovane promessa del salto in lungo;

Silvia Canape, giovane promessa del salto in lungo; La società: Derthona Atletica, punto di riferimento per la formazione sportiva locale;

Derthona Atletica, punto di riferimento per la formazione sportiva locale; La guida tecnica: l’allenatore Stefano Pasino, che ne ha curato la preparazione verso la rassegna olimpica;

l’allenatore Stefano Pasino, che ne ha curato la preparazione verso la rassegna olimpica; Il contesto internazionale: i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026;

i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026; Il primato della vittoria: la conquista della prima medaglia d’oro dell’intera rassegna per la spedizione azzurra.

Le parole del sindaco Federico Chiodi

La straordinaria impresa dell’atleta ha suscitato l’immediata e calorosa reazione delle istituzioni cittadine, a partire dal primo cittadino:

«Una grande soddisfazione per Tortona: Silvia è un esempio di passione e determinazione e il suo successo porta il nome della nostra città sul palcoscenico internazionale. Complimenti a lei e al suo allenatore Stefano Pasino».

L’applauso dell’assessore Giordana Tramarin

Al tributo per la vittoria iridata si è unita anche l’amministrazione attraverso le parole dell’assessore allo Sport:

«Un risultato bellissimo, che testimonia il valore del lavoro svolto dalle società sportive e dai loro tecnici. A Silvia e alla Derthona Atletica vanno le nostre più sincere congratulazioni».