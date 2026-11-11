Superare gli stereotipi e dimostrare come passione, talento e dedizione femminile siano protagonisti nel mondo della ricerca e dell’innovazione: con questo obiettivo la Biblioteca “Sandro Castelli” di Pontecurone promuove l’incontro pubblico intitolato “Qui non ci sono signorine, solo dottoresse: un pomeriggio con le scienziate del territorio”. L’appuntamento, aperto all’intera cittadinanza, è in programma giovedì 14 novembre alle ore 16:30 presso la Sala Polifunzionale “G. Berri”. Un’occasione pensata per dare voce diretta ad alcune scienziate locali pronte a condividere successi, percorsi di eccellenza e sfide quotidiane, così da ispirare e incoraggiare le nuove generazioni a intraprendere liberamente qualsiasi percorso di studi.

Testimonianze dirette per ispirare le future generazioni

Sebbene in diversi settori scientifici e tecnologici la presenza femminile sia ancora numericamente minoritaria, l’iniziativa intende valorizzare l’eccellenza e l’impegno delle professioniste del comprensorio:

un momento di confronto aperto a tutte le fasce d’età per scoprire da vicino percorsi accademici e lavorativi nel mondo della scienza;

racconti senza filtri in cui le protagoniste illustreranno esperienze dirette, traguardi raggiunti e ostacoli superati nel corso delle rispettive carriere;

un’azione divulgativa orientata a sostenere e motivare i giovani nella scelta libera del proprio futuro formativo;

moderazione dell’incontro affidata alla dottoressa Beatrice Limoncini, psicologa e musicoterapeuta.

Dati pratici e contatti per partecipare

Tutti i dettagli per seguire la conferenza promossa dalla biblioteca comunale:

Iniziativa: Incontro pubblico “Qui non ci sono signorine, solo dottoresse: un pomeriggio con le scienziate del territorio”;

Incontro pubblico “Qui non ci sono signorine, solo dottoresse: un pomeriggio con le scienziate del territorio”; Data: Giovedì 14 novembre;

Giovedì 14 novembre; Orario: Ore 16:30;

Ore 16:30; Luogo: Sala Polifunzionale “G. Berri” (con ingresso da via Emilia 76, Pontecurone);

Sala Polifunzionale “G. Berri” (con ingresso da via Emilia 76, Pontecurone); Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza di ogni età;

Libero e aperto a tutta la cittadinanza di ogni età; Recapito telefonico: 0131.886349;

0131.886349; Indirizzo email: biblioteca@comune.pontecurone.al.it.