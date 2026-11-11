Superare gli stereotipi e dimostrare come passione, talento e dedizione femminile siano protagonisti nel mondo della ricerca e dell’innovazione: con questo obiettivo la Biblioteca “Sandro Castelli” di Pontecurone promuove l’incontro pubblico intitolato “Qui non ci sono signorine, solo dottoresse: un pomeriggio con le scienziate del territorio”. L’appuntamento, aperto all’intera cittadinanza, è in programma giovedì 14 novembre alle ore 16:30 presso la Sala Polifunzionale “G. Berri”. Un’occasione pensata per dare voce diretta ad alcune scienziate locali pronte a condividere successi, percorsi di eccellenza e sfide quotidiane, così da ispirare e incoraggiare le nuove generazioni a intraprendere liberamente qualsiasi percorso di studi.
Testimonianze dirette per ispirare le future generazioni
Sebbene in diversi settori scientifici e tecnologici la presenza femminile sia ancora numericamente minoritaria, l’iniziativa intende valorizzare l’eccellenza e l’impegno delle professioniste del comprensorio:
- un momento di confronto aperto a tutte le fasce d’età per scoprire da vicino percorsi accademici e lavorativi nel mondo della scienza;
- racconti senza filtri in cui le protagoniste illustreranno esperienze dirette, traguardi raggiunti e ostacoli superati nel corso delle rispettive carriere;
- un’azione divulgativa orientata a sostenere e motivare i giovani nella scelta libera del proprio futuro formativo;
- moderazione dell’incontro affidata alla dottoressa Beatrice Limoncini, psicologa e musicoterapeuta.
Dati pratici e contatti per partecipare
Tutti i dettagli per seguire la conferenza promossa dalla biblioteca comunale:
- Iniziativa: Incontro pubblico “Qui non ci sono signorine, solo dottoresse: un pomeriggio con le scienziate del territorio”;
- Data: Giovedì 14 novembre;
- Orario: Ore 16:30;
- Luogo: Sala Polifunzionale “G. Berri” (con ingresso da via Emilia 76, Pontecurone);
- Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza di ogni età;
- Recapito telefonico: 0131.886349;
- Indirizzo email: biblioteca@comune.pontecurone.al.it.