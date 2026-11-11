Un pomeriggio interamente dedicato all’equilibrio interiore, alla cura di sé e alla scoperta delle discipline naturali: venerdì 13 novembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, il Centro Sociale Incontro di San Bartolomeo al Mare ospiterà l’open day di benessere olistico intitolato “Ricevi una coccola”. L’iniziativa, a ingresso completamente libero e aperto all’intera cittadinanza, propone una preziosa occasione di stacco dai ritmi quotidiani all’interno degli spazi di Giardini 1° Maggio 7. A guidare i partecipanti in un percorso di relax e rigenerazione psicofisica sarà l’operatrice Maria Vittoria Sansalone, pronta a mettere a disposizione la propria esperienza multidisciplinare.

Tecniche olistiche e percorsi di armonia personale

L’incontro è strutturato per far conoscere da vicino le potenzialità delle pratiche vibrazionali ed energetiche a beneficio del rilassamento:

un momento di pausa e riequilibrio pensato per favorire la distensione e l’ascolto interiore;

attività e dimostrazioni guidate dall’esperta Maria Vittoria Sansalone, operatrice del settore attiva in diversi ambiti della cura olistica;

percorsi basati su competenze specifiche che spaziano dal Master reiki al II livello Komyo Reiki Do;

trattamenti e discipline vibrazionali mediante l’impiego armonico di campane tibetane e diapason;

approfondimenti ed esperienze legate alle pratiche di Thetahealing, Tameana e Puja.

Informazioni pratiche, sede e contatti

Tutti i dettagli utili per partecipare all’appuntamento all’interno dello spazio di aggregazione cittadino:

Iniziativa: Open day di benessere olistico “Ricevi una coccola”;

Open day di benessere olistico “Ricevi una coccola”; Guida delle attività: Maria Vittoria Sansalone;

Maria Vittoria Sansalone; Data: Venerdì 13 novembre;

Venerdì 13 novembre; Orario: Dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00; Luogo: Centro Sociale Incontro, Giardini 1° Maggio 7, San Bartolomeo al Mare (IM);

Centro Sociale Incontro, Giardini 1° Maggio 7, San Bartolomeo al Mare (IM); Modalità di accesso: Ingresso libero e aperto a tutti;

Ingresso libero e aperto a tutti; Recapito telefonico per informazioni: 347.3452978.

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