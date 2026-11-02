Nuova saracinesca abbassata nel cuore di Tortona, dove nei giorni scorsi ha chiuso definitivamente i battenti l’edicola di corso Alessandria, situata proprio di fronte al palazzo municipale. Il chiosco si presenta ormai completamente svuotato, privo di giornali e periodici, con i cartelli che ne indicano la vendita o la locazione a segnare la fine dell’attività. Si tratta dell’ennesimo presidio dell’editoria che scompare dal tessuto urbano, vittima della grave e progressiva crisi che colpisce le rivendite tradizionali a causa del drastico crollo degli acquisti di quotidiani cartacei e fumetti a favore dell’informazione online.

La chiusura del chiosco di fronte al palazzo civico

Lo stop all’attività commerciale priva la zona centrale di un consueto punto di passaggio e di riferimento quotidiano:

la chiusura definitiva registrata nei giorni scorsi per la rivendita posizionata in corso Alessandria, davanti al municipio cittadino;

il locale si mostra del tutto vuoto e privo di riviste, fumetti e giornalini sugli espositori;

la comparsa dei cartelli “vendesi” o “affittasi” a certificare la cessazione del servizio commerciale.

La transizione digitale e il crollo dei ricavi

Le motivazioni dello stop riflettono le difficoltà strutturali che stanno trasformando l’intero comparto della distribuzione editoriale:

la pesante contrazione delle vendite dei giornali cartacei, progressivamente sostituiti dalla consultazione dei quotidiani online;

il costante calo che ha investito anche la commercializzazione dei fumetti, privando le rivendite di un’ulteriore quota fondamentale di mercato;

la conseguente riduzione dei margini di guadagno che rende insostenibile la prosecuzione della gestione, costringendo i titolari alla resa definitiva.