Cresce il malcontento e si moltiplicano le proteste di numerosi cittadini al Rione Paghisano Basso e in diverse altre zone della città a causa del continuo abbandono di sacchetti di immondizia sopra i cestini stradali. Si tratta di una problematica nota e aperta da tempo, legata all’attivazione da parte di Gestione Ambiente del nuovo sistema di raccolta che prevede lo svuotamento dei bidoni domestici per la frazione del rifiuto “tal quale”. Molti residenti, per evitare di pagare gli svuotamenti e non riempire oltremodo i bidoni all’interno delle proprie abitazioni, preferiscono lasciare i rifiuti sui cestini lungo le vie, compromettendo pesantemente il decoro urbano e spingendo a richiedere una revisione o quantomeno una correzione immediata dell’attuale modello di raccolta.

L’inciviltà sui cestini e le cause del fenomeno

Il disagio lamentato dai residenti evidenzia una prassi scorretta che sta danneggiando diverse aree del tessuto cittadino:

la concentrazione costante di rifiuti domestici depositati sopra i piccoli cestini gettacarte lungo i marciapiedi e le strade;

le numerose segnalazioni partite dal Rione Paghisano Basso e registrate in diversi altri punti della città;

la decisione di alcuni utenti di aggirare il conteggio e i costi degli svuotamenti per il rifiuto “tal quale” conferendo la spazzatura all’esterno;

la volontà di non saturare i bidoni assegnati all’interno delle case, finendo per alimentare situazioni di sporcizia e degrado diffuso negli spazi pubblici.

La richiesta di modifiche al sistema di Gestione Ambiente

La situazione impone una riflessione complessiva sulla gestione dei servizi ambientali e sulla tutela dell’igiene della città:

il perdurare di un problema noto che si trascina sin dall’entrata in vigore del nuovo meccanismo di raccolta gestito da Gestione Ambiente;

l’urgenza di individuare misure risolutive per non vanificare la pulizia urbana e la vivibilità dei quartieri;

la necessità condivisa che il sistema vigente venga prontamente riesaminato e corretto nei suoi meccanismi applicativi, rendendo sostenibile il servizio per la cittadinanza ed evitando che il decoro cittadino continui a essere compromesso.

LA FOTO RISALE A IERI

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