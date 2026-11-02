In vista dell’arrivo della stagione invernale e del rischio di precipitazioni intense, raffiche di vento e nevicate, il Comune di Tortona ha rivolto un formale invito a tutti i proprietari di aree verdi private affinché eseguano i necessari interventi di manutenzione. L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è prevenire situazioni di pericolo lungo le carreggiate e i marciapiedi, tutelando la pubblica incolumità dalla caduta di rami o alberi instabili e scongiurando allagamenti attraverso la corretta pulizia del reticolo idrografico minore. L’invito ai cittadini è di programmare le opere nelle prossime settimane, prima che il peggioramento delle condizioni meteo renda complicate le operazioni.

La potatura di alberi e siepi a tutela della visibilità

La vegetazione incolta o trascurata lungo i confini di proprietà può determinare gravi rischi per la circolazione:

verificare attentamente le condizioni di salute e tenuta di piante e siepi all’interno dei confini privati;

procedere al taglio e alla potatura dei rami che sporgono verso le carreggiate e i passaggi pedonali, garantendo il libero transito di veicoli e pedoni;

liberare dal fogliame e dalle fronde la segnaletica stradale e gli impianti della pubblica illuminazione per assicurare piena visibilità;

controllare con cura la stabilità degli alberi ad alto fusto o che mostrano segnali di debolezza, prevenendo rotture o crolli in concomitanza con forti nevicate e vento.

Pulizia di fossati e canali di scolo contro il rischio allagamenti

Un tassello fondamentale per la tenuta idraulica del territorio riguarda la corretta gestione dei deflussi superficiali:

mantenere costantemente puliti e sgombri i fossati, i canali di scolo e le griglie per la raccolta delle acque meteoriche vicini alle proprietà;

provvedere all’asportazione di fango, detriti, erbe infestanti e foglie che possano ostacolare il normale scorrimento delle acque;

scongiurare il pericolo di ristagni e allagamenti a carico della rete viaria urbana e delle abitazioni confinanti;

eseguire gli interventi manutentivi con tempestività per evitare che l’arrivo del gelo invernale ne ostacoli la regolare esecuzione.