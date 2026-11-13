Il profumo inconfondibile del tartufo bianco e nero delle Terre del Giarolo torna a invadere i vicoli e le piazze del borgo: domenica 15 novembre 2026 prende ufficialmente il via la prima giornata della 43ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Nero di San Sebastiano Curone. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, il paese si trasformerà in una grande vetrina delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole del territorio, affiancate quest’anno anche da un’area internazionale con produttori esteri. Tra la mostra mercato nella storica Sala S.M.S., la locanda conviviale curata dallo chef Diego Bongiovanni, le attività per i bambini, l’inaugurazione della mostra dedicata a Piero Leddi e la tradizionale Asta Nazionale del pomeriggio, la giornata offrirà un ricco calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie.

Il mattino: apertura dei mercati, Enoteca dei Territori e attività per i più piccoli

La manifestazione entrerà nel vivo fin dalle prime ore della mattinata nel cuore del centro storico e negli spazi espositivi cittadini:

Ore 9:00 – Apertura della 43ª Fiera Nazionale e Mostra Mercato del Tartufo (Sala S.M.S.): i tartufai, principalmente provenienti dalle Valli del Giarolo, commercializzano il raccolto fresco di stagione garantendone la provenienza; presente anche il servizio di “accompagnamento all’acquisto” curato dal Centro Nazionale Studi sul Tartufo per guidare i visitatori nel riconoscere la qualità del prodotto;

i tartufai, principalmente provenienti dalle Valli del Giarolo, commercializzano il raccolto fresco di stagione garantendone la provenienza; presente anche il servizio di “accompagnamento all’acquisto” curato dal Centro Nazionale Studi sul Tartufo per guidare i visitatori nel riconoscere la qualità del prodotto; Ore 9:00 – Mercato Nazionale e Internazionale di Prodotti Eno-gastronomici: banchi di degustazione e vendita con le eccellenze locali e italiane (tartufi freschi e derivati, funghi secchi e trasformati, formaggi tra cui il Montébore, prodotti biologici, salumi come il Salame Nobile del Giarolo, birre artigianali, paste fresche, mieli, confetture, oli, prodotti da forno e pasticceria, farine bio e ortofrutta), affiancati da una nuova area dedicata alle delegazioni di produttori esteri;

banchi di degustazione e vendita con le eccellenze locali e italiane (tartufi freschi e derivati, funghi secchi e trasformati, formaggi tra cui il Montébore, prodotti biologici, salumi come il Salame Nobile del Giarolo, birre artigianali, paste fresche, mieli, confetture, oli, prodotti da forno e pasticceria, farine bio e ortofrutta), affiancati da una nuova area dedicata alle delegazioni di produttori esteri; Ore 9:00 – Enoteca dei Territori (Piazza Roma): area di degustazione e acquisto dedicata alle prestigiose etichette vitivinicole locali, tra cui spiccano il Derthona Timorasso e la Barbera dei Colli Tortonesi;

area di degustazione e acquisto dedicata alle prestigiose etichette vitivinicole locali, tra cui spiccano il Derthona Timorasso e la Barbera dei Colli Tortonesi; Dalle ore 10:00 alle 14:30 – “Truffle for Kids” (Campo Sportivo Comunale, vicino alla Sala S.M.S. Palatartufi): percorsi educativi e giochi immersi nella natura per bambini e accompagnatori insieme ai cani da tartufo, guidati da esperti educatori cinofili e tartufai (partecipazione gratuita senza necessità di prenotazione);

percorsi educativi e giochi immersi nella natura per bambini e accompagnatori insieme ai cani da tartufo, guidati da esperti educatori cinofili e tartufai (partecipazione gratuita senza necessità di prenotazione); Ore 10:30 – Inaugurazione mostra “Piero Leddi. Le forme cercate” (Casa del Principe): apertura ufficiale dell’esposizione dedicata all’artista sansebastianese, pittore, grafico e scultore tra le figure di spicco del Novecento italiano, nel decennale della scomparsa.

A pranzo: la Locanda del Tartufo con lo chef Diego Bongiovanni e i menù nei locali

A partire da mezzogiorno la gastronomia locale diventa protagonista sia lungo le vie del borgo sia nelle sale dei locali aderenti:

Ore 12:00 – “A Tavola con il Tartufo”: i ristoranti e gli agriturismi del territorio propongono menù tipici della tradizione e piatti rivisitati a base di tartufo fresco e materie prime locali (prenotazioni direttamente presso le singole attività, il cui elenco completo con i menù è consultabile sul sito sansebastianocurone.com);

i ristoranti e gli agriturismi del territorio propongono menù tipici della tradizione e piatti rivisitati a base di tartufo fresco e materie prime locali (prenotazioni direttamente presso le singole attività, il cui elenco completo con i menù è consultabile sul sito sansebastianocurone.com); Dalle ore 12:00 / 12:30 – Apertura de “La Locanda del Tartufo” (Lungo Museglia): una locanda temporanea allestita con grandi tavoli conviviali dove gustare i piatti della tradizione piemontese preparati al momento dallo chef Diego Bongiovanni, disponibili con o senza tartufo bianco o nero, sia con menù fissi sia alla carta.

Il pomeriggio: la 39ª Asta Nazionale del Tartufo

Il momento culminante della prima giornata fieristica è fissato nel primo pomeriggio all’interno dello storico edificio del Palatartufi:

Ore 15:00 – 39ª Asta Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Tartufo Nero (Sala S.M.S.): i visitatori della Fiera avranno l’opportunità di partecipare direttamente all’asta, contendendosi diversi lotti pregiati composti da esemplari di tartufo bianco e nero abbinati ai prodotti tipici del territorio.

Informazioni utili e contatti

La manifestazione è organizzata dal Comune di San Sebastiano Curone in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba (Piazza Risorgimento 2, Alba, telefono +39 0173.228190, email info@tuber.it, sito www.tuber.it), con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e Fondazione CRT, insieme a numerosi partner locali e associativi.

Sede organizzativa: Comune di San Sebastiano Curone, Piazza Roma 7, San Sebastiano Curone (AL);

Comune di San Sebastiano Curone, Piazza Roma 7, San Sebastiano Curone (AL); Telefono e fax: +39 0131.786205;

+39 0131.786205; Indirizzo email: sansebastianoeventi@gmail.com;

sansebastianoeventi@gmail.com; Sito internet: www.sansebastianocurone.com;

www.sansebastianocurone.com; Canali social: Fiera Nazionale del Tartufo (@SanseComune / f.tartufo_s.sebastiano_curone).

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