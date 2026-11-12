Un percorso di ascolto e confronto diretto sul territorio per rafforzare il dialogo tra Palazzo Municipale e residenti: il sindaco Federico Chiodi e l’Amministrazione comunale di Tortona hanno organizzato un ciclo di sette incontri pubblici nelle frazioni cittadine, in programma tra novembre e dicembre. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, valutare proposte e fare il punto sulle opere e sugli interventi avviati nelle singole località. Il calendario prenderà il via giovedì 19 novembre da Vho per proseguire fino al 3 dicembre a Mombisaggio-Torre Calderai, con tutti gli appuntamenti fissati alle ore 21:00.

Il dialogo con le comunità locali

Il ciclo di assemblee pubbliche rappresenta un momento di partecipazione aperto a tutta la cittadinanza per approfondire le esigenze quotidiane dei borghi:

ascolto diretto delle istanze e delle problematiche segnalate dagli abitanti delle singole frazioni;

raccolta di suggerimenti e proposte utili alla programmazione amministrativa;

aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti e degli interventi in corso sul territorio comunale.

Il calendario completo degli incontri nelle frazioni

Tutte le sette tappe si svolgeranno in orario serale, con inizio fissato alle ore 21:00, presso le sedi associative e parrocchiali del territorio:

Giovedì 19 novembre – Vho: presso la SOMS di via Maestra 15;

presso la SOMS di via Maestra 15; Venerdì 20 novembre – Rivalta Scrivia: presso la SOAMS di Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro 69;

presso la SOAMS di Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro 69; Giovedì 26 novembre – Torre Garofoli: presso il Centro Sportivo di Strada Cerca 7;

presso il Centro Sportivo di Strada Cerca 7; Venerdì 27 novembre – Bettole di Tortona: presso il Salone parrocchiale di via della Chiesa 29;

presso il Salone parrocchiale di via della Chiesa 29; Lunedì 30 novembre – Castellar Ponzano: presso la SOMS di Strada Statale per Genova 82;

presso la SOMS di Strada Statale per Genova 82; Mercoledì 2 dicembre – Passalacqua: presso il Salone parrocchiale di Strada Comunale 21;

presso il Salone parrocchiale di Strada Comunale 21; Giovedì 3 dicembre – Mombisaggio-Torre Calderai: presso la SUMS di via Battegazzore 14.