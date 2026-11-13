Nessun rincaro per i turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze nella città degli aranci il prossimo anno: la Giunta comunale di Diano Marina ha approvato all’unanimità la conferma delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2027, mantenendole esattamente invariate rispetto a quelle già in vigore nel 2026. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio Luca Spandre e adottato nella seduta del 10 novembre, recepisce le proposte condivise con le associazioni di categoria più rappresentative del comparto ricettivo locale. L’imposta continuerà ad applicarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, con l’obiettivo di sostenere la promozione turistica, gli eventi, l’accoglienza e il decoro urbano della località.

La decisione della Giunta e le categorie interessate

La deliberazione è stata votata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, con la partecipazione in presenza del vicesindaco Bruno Manitta e dell’assessore Barbara Feltrin, e in videoconferenza degli assessori Sabrina Messico e Luca Spandre, assistiti dal segretario comunale Matteo Marino.

Il tributo resta graduato in base alla tipologia e alla classificazione delle strutture, applicandosi fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella stessa struttura per le seguenti categorie:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi da una a cinque stelle lusso, residenze turistico-alberghiere e albergo diffuso;

alberghi da una a cinque stelle lusso, residenze turistico-alberghiere e albergo diffuso; Strutture ricettive non alberghiere: case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e appartamenti ammobiliati ad uso turistico; Strutture all’aria aperta: villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza e aree di sosta autorizzate, oltre ai clienti stanziali per i quali è previsto un regime forfettario annuo a stallo;

villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza e aree di sosta autorizzate, oltre ai clienti stanziali per i quali è previsto un regime forfettario annuo a stallo; Altre tipologie: attività agrituristiche e gruppi sportivi o scolastici.

Come vengono utilizzate le risorse raccolte

Secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e dalla normativa di riferimento, gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno vengono interamente reinvestiti a beneficio della località e del comparto turistico:

la quota prevalente viene destinata, previo accordo con le associazioni locali delle strutture ricettive, alle attività di accoglienza, comunicazione, promo-commercializzazione e marketing turistico (anche su area vasta), nonché alla realizzazione di eventi e al funzionamento dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

la restante parte è impiegata direttamente dal Comune per il miglioramento del decoro cittadino e per investimenti infrastrutturali a valenza turistica, oltre a interventi su beni culturali e ambientali, servizi pubblici locali e iniziative legate alla sicurezza urbana.

Periodo di applicazione e adempimenti per i gestori

La delibera conferma inoltre tutte le regole operative per gli operatori del settore ricettivo dianese:

Periodo di validità: l’imposta si applica esclusivamente ai pernottamenti effettuati dal 1° aprile al 31 ottobre;

l’imposta si applica esclusivamente ai pernottamenti effettuati dal 1° aprile al 31 ottobre; Riscossione e riversamento: i gestori devono richiedere l’imposta al momento del pagamento rilasciando apposita quietanza, dichiarare online sul portale comunale i pernottamenti imponibili ed esenti e versare al Comune quanto riscosso entro il giorno 16 del mese successivo;

i gestori devono richiedere l’imposta al momento del pagamento rilasciando apposita quietanza, dichiarare online sul portale comunale i pernottamenti imponibili ed esenti e versare al Comune quanto riscosso entro il giorno 16 del mese successivo; Dichiarazione annuale: resta l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione cumulativa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo, mentre non è più richiesto il conto della gestione tramite Modello 21.