Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Tortona, convocato in seduta ordinaria dal presidente Giovanni Ferrari Cuniolo per martedì 24 novembre 2026 alle ore 21.00. L’assemblea si svolgerà nella sala consiliare del Palazzo Comunale, in Corso Alessandria 62, con possibilità per i cittadini di seguire i lavori anche in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Tortona. Undici i punti iscritti all’ordine del giorno, che spaziano dalle variazioni al bilancio di previsione al nuovo regolamento per la tutela del verde, fino a interrogazioni e interpellanze su strade, consumo di suolo e presenza di PFAS nelle acque.
Comunicazioni, patrimonio e bilancio al centro della prima parte dei lavori
La seduta si aprirà con gli adempimenti istituzionali e amministrativi legati all’organizzazione interna dell’aula, al patrimonio dell’Ente e alla gestione finanziaria:
- Comunicazioni e commissioni: dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio comunale (ai sensi dell’articolo 66 del regolamento), l’aula procederà alla sostituzione del consigliere Antonio Simoniello nelle commissioni consiliari permanenti “Urbanistica ed edilizia” e “Lavori pubblici, decentramento, mobilità e trasporti”;
- Patrimonio e tutela del verde: all’esame dei consiglieri l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile situato a Tortona in via S. Innocenzo Quinzio e l’approvazione del Regolamento per la tutela del patrimonio verde pubblico e privato;
- Conti e variazioni di bilancio: l’assemblea sarà chiamata al riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2082/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte, alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 3 novembre 2026 relativa alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2026/2028, nonché a un’ulteriore variazione allo stesso bilancio di previsione 2026/2028.
Interrogazioni, interpellanze e ordine del giorno su strade, ambiente e agricoltura
La seconda parte della riunione sarà dedicata al dibattito politico-amministrativo su temi ambientali, infrastrutturali ed economici sollevati dai gruppi consiliari:
- Manutenzione delle strade: interrogazione presentata dai consiglieri Davide Fara, Gianfranco Agosti, Lisa Franzosi e Luca Canevaro riguardante i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine;
- Consumo di suolo: interrogazione promossa dai consiglieri Gianfranco Agosti, Lisa Franzosi, Davide Fara e Luca Canevaro sul dato relativo al consumo di suolo nel Comune di Tortona (rapporto ISPRA-SNPA 2026) e sulla sproporzione rispetto agli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione;
- Presenza di PFAS nelle acque: interpellanza presentata dai consiglieri Lisa Franzosi, Davide Fara e Gianfranco Agosti dedicata alla presenza di PFAS nelle acque del territorio comunale, con focus su monitoraggio, trasparenza dei dati, tutela della salute pubblica e delle attività agricole, oltre alle iniziative di coordinamento e prevenzione;
- Sostegno all’agricoltura: ordine del giorno presentato dai consiglieri Nicolò Castellini, Vittoria Colacino, Pierpaolo Cortesi, Andrea Mantovani e Antonio Simoniello dal titolo “Per il rilancio dell’agricoltura, la tutela dell’autentico made in Italy e la sostenibilità dei consumi”.
Come seguire la seduta
L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre 2026 alle ore 21.00 nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Tortona, in Corso Alessandria 62, con trasmissione in diretta streaming accessibile dal sito ufficiale del Comune di Tortona.