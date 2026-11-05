Entra nel vivo il piano delle opere pubbliche programmato dall’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare, con una serie di interventi strategici destinati a ridisegnare la viabilità, i servizi e l’accessibilità su tutto il territorio. L’agenda coordinata dal sindaco Filippo Scola abbraccia cantieri già in corso e progetti in dirittura d’arrivo, puntando a moltiplicare gli accessi alla pista ciclabile, riqualificare strade e piazze cittadine e potenziare le aree di sosta sia per le automobili sia per i pullman turistici. Un programma di ammodernamento che include anche innovazioni per l’accoglienza e la promozione del borgo costiero, come l’installazione di una webcam attiva 24 ore su 24 al punto nautico.

I cantieri in via IV Novembre e il ripristino di via Marconi

Le prime novità riguarderanno il comparto della viabilità e della sosta con consegne imminenti e opere di messa in sicurezza:

consegna parziale dei nuovi parcheggi realizzati in via IV Novembre, programmata già entro la fine del mese di novembre;

allestimento, sempre lungo via IV Novembre, della nuova rampa di accesso diretto alla pista ciclabile per agevolare il transito di residenti e visitatori;

proseguimento dell’intervento di ripristino della sede stradale in via Marconi in vista della riapertura al traffico nei prossimi mesi;

spostamento della tubazione della rete idrica in via Marconi a cura di Rivieracqua, con conclusione dei lavori attesa entro la fine del mese di marzo.

Sull’andamento del cantiere di via Marconi, il sindaco Filippo Scola specifica: «Rivieracqua è impegnata nello spostamento di tubo della rete idrica. Il programma prosegue secondo la nostra pianificazione e prevediamo che possa concludersi entro la fine del mese di marzo».

I collegamenti della ciclabile, via Roma e l’anfiteatro

Grande attenzione è riservata alla valorizzazione degli spazi pubblici e all’integrazione del percorso ciclabile nel tessuto urbano:

predisposizione di una specifica richiesta di finanziamento inoltrata a Regione Liguria per realizzare la rampa di via Roma;

avanzamento delle lavorazioni in piazza Magnolie per la completa sistemazione dell’anfiteatro cittadino;

realizzazione di quattro nuovi varchi di raccordo e uscita della ciclabile distribuiti in punti chiave del paese;

posizionamento delle uscite strategiche in corrispondenza della chiesa, in via Traversa, presso la sede delle Poste e nell’area dell’ex Sagem.

A proposito della rampa di via Roma, il primo cittadino conferma: «Stiamo predisponendo un’ulteriore istanza di finanziamento alla Regione per la rampa di via Roma».

Parcheggio per bus in via Faraldi e webcam al punto nautico

La pianificazione delle infrastrutture guarda anche alla gestione dei flussi turistici e all’offerta di servizi moderni:

sviluppo della progettazione per il parcheggio riservato ai bus turistici previsto in via Faraldi;

riorganizzazione complessiva della sosta veicolare con l’apertura di nuovi stalli per auto dotati di segnaletica aggiornata;

attivazione imminente di una webcam panoramica nella zona del punto nautico, pensata per mostrare le immagini della località in tempo reale e con continuità a beneficio di residenti e turisti.

In merito alle aree di sosta per i visitatori, il sindaco Scola sottolinea: «Prosegue la progettazione del parcheggio per i bus turistici prevista in via Faraldi. Un’operazione strategica per favorire l’apertura di nuovi parcheggi per automobili con segnaletica adeguata ai tempi moderni».