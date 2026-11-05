Prosegue con successo la settima edizione di “Autunno/Inverno”, la stagione teatrale promossa dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) in stretta collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia. Sabato 7 novembre, alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Concordia accoglierà il terzo appuntamento in cartellone con la Compagnia di Imperia “A Occhi Aperti”, pronta a incantare grandi e piccini con “La Stazione delle Nuvole”, un suggestivo spettacolo di circo-teatro scritto e diretto da Luisa Vassallo. Una serata a offerta libera pensata per rallentare i ritmi della quotidianità e riscoprire la dimensione del sogno e della fantasia.

La trama e lo spirito dello spettacolo di circo-teatro

Dopo il divertimento e le risate registrate lo scorso 24 ottobre con le “riemughe Surve”, la rassegna propone una parentesi ricca di grazia, lirismo e suggestioni visive:

una creazione scenica pensata per un pubblico trasversale di adulti e bambini, fondata sul connubio tra recitazione e linguaggi del circo-teatro;

in scena le interpreti Luisa Vassallo e Chiara Peirone;

testo e regia firmati da Luisa Vassallo.

La sinossi descrive così l’atmosfera dell’opera: «C’è un luogo dove tutto può accadere, dove le domande trovano forma e le risposte brillano piene di luce giocando con i nostri sogni. È la Stazione delle Nuvole. È proprio lì che ogni notte gli operai addetti alla fantasia, giocando con i ricordi, le emozioni dell’infanzia e la leggerezza, creano visioni oniriche e permettono alla speranza di arrivare con più felicità nei cuori senza svanire con le luci dell’alba. La Stazione delle Nuvole è un piccolo spazio incastonato tra le tante circostanze della vita dove tenerezza, giocosità e sentimento chiedono di togliere il piede dall’acceleratore, di respirare, di guardarci intorno e di volare…».

Informazioni pratiche, prenotazioni e prossimo appuntamento

Per assistere alla rappresentazione sono attivi i canali di contatto dedicati al pubblico:

Data e ora: sabato 7 novembre alle ore 21.00;

sabato 7 novembre alle ore 21.00; Luogo: Teatro Concordia di Diano Castello;

Teatro Concordia di Diano Castello; Ingresso: a offerta;

a offerta; Prenotazioni (consigliate): telefonicamente al numero 0184-844108 oppure online tramite la pagina dedicata alla rassegna sul sito ufficiale https://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/autunno-inverno/autunno-inverno-2026-2027/;

telefonicamente al numero 0184-844108 oppure online tramite la pagina dedicata alla rassegna sul sito ufficiale https://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/autunno-inverno/autunno-inverno-2026-2027/; Prossimo spettacolo: sabato 21 novembre salirà sul palco la Compagnia “Quante Quinte” di Genova con l’opera “Antigone”, già vincitrice dei riconoscimenti per il Miglior Spettacolo, Miglior Attore e Migliori Attrici all’edizione 2025 del Premio FITA Liguria “Tre Caravelle”.