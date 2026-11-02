Una delle voci più prestigiose e acclamate della lirica internazionale torna nel territorio per un evento di altissimo profilo dedicato ai futuri protagonisti dell’opera. Da mercoledì 4 a venerdì 6 novembre, il celebre maestro Leo Nucci salirà in cattedra all’Hub Academy di Volpedo per guidare una masterclass internazionale di canto lirico riservata a giovani interpreti arrivati da diversi Paesi del mondo. L’intenso percorso formativo, nato sulla scia del successo ottenuto nella scorsa primavera, vivrà il suo momento culminante nella serata di sabato 7 novembre alle ore 21 al Teatro Civico di Tortona con il concerto gratuito «Sul palco con Leo Nucci», che renderà omaggio al centenario della nascita del grande baritono Piero Cappuccilli.
Tre giornate di alta formazione a Volpedo
L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione di crescita per gli allievi, che potranno lavorare a stretto contatto con un artista che per decenni ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del pianeta, dal Teatro alla Scala di Milano al Metropolitan Opera di New York:
- percorso di perfezionamento vocale e interpretativo all’Hub Academy di Volpedo dal 4 al 6 novembre;
- coinvolgimento di giovani cantanti lirici provenienti da culture e tradizioni differenti;
- confronto diretto con Leo Nucci, riferimento assoluto dell’opera e tra i massimi interpreti mondiali del repertorio verdiano;
- valorizzazione del Tortonese come punto d’incontro e centro formativo di rilievo internazionale.
Il concerto al Teatro Civico nel ricordo di Piero Cappuccilli
L’atto conclusivo dell’intero progetto andrà in scena sabato 7 novembre sul palco del Civico di Tortona, offrendo alla cittadinanza un evento di assoluto prestigio:
- concerto finale intitolato «Sul palco con Leo Nucci» in programma alle ore 21;
- esibizione dei giovani partecipanti alla masterclass per presentare il lavoro svolto durante le sessioni di studio;
- accompagnamento musicale affidato ai maestri dell’Ensemble Strumentale Giuseppe Verdi di Milano;
- tributo a Piero Cappuccilli nel centenario della nascita, storica voce del Novecento e figura fondamentale della lirica;
- partecipazione straordinaria durante la serata di Patrizia Cappuccilli, figlia del grande baritono.
Modalità di partecipazione, prenotazioni e organizzazione
L’appuntamento musicale è promosso dall’associazione Your Sound in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali di Volpedo e Tortona:
- Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria;
- Biglietteria: Teatro Civico di Tortona, via Ammiraglio Mirabello 3;
- Recapito telefonico per informazioni e prenotazioni: 0131 864488;
- Orari di apertura dello sportello: dal martedì al venerdì, dalle ore 16 alle 19.