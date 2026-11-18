Settimana ricca di prime visioni e grandi titoli al cinema Megaplex Stardust presso la Città Commerciale “Oasi” di Tortona, con la programmazione valida da giovedì 19 a mercoledì 25 novembre 2026. Il cartellone propone dieci pellicole che spaziano dall’azione al dramma, passando per la commedia e l’animazione per famiglie, offrendo agli spettatori un ampio ventaglio di proposte. Di seguito tutte le trame complete e gli orari delle proiezioni giornaliere (ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.megaplex-stardust.com).

La ballata del re delle api

Regia: Andrew Patterson | Durata: 130 minuti

Andrew Patterson | 130 minuti Cast: Matthew McConaughey, Angelina LookingGlass, Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori, Kurt Russell

Matthew McConaughey, Angelina LookingGlass, Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori, Kurt Russell Trama: Dopo anni di lontananza, Kateri ritrova Amziah King, il suo padre adottivo, carismatico apicoltore, coltivatore di miele, musicista e conduttore radiofonico noto nella comunità per il suo talento e il suo spirito anticonformista. Determinato a riallacciare il loro legame, Amziah la prende sotto la propria ala trasmettendole i segreti del mestiere e aiutandola a scoprire una forza interiore che non sapeva di avere. Quando però i rivali cercano di sabotare l’azienda di miele e una tragedia sconvolge le loro vite, Kateri deve prendere in mano l’attività e indagare su chi voglia distruggere l’eredità di Amziah.

Dopo anni di lontananza, Kateri ritrova Amziah King, il suo padre adottivo, carismatico apicoltore, coltivatore di miele, musicista e conduttore radiofonico noto nella comunità per il suo talento e il suo spirito anticonformista. Determinato a riallacciare il loro legame, Amziah la prende sotto la propria ala trasmettendole i segreti del mestiere e aiutandola a scoprire una forza interiore che non sapeva di avere. Quando però i rivali cercano di sabotare l’azienda di miele e una tragedia sconvolge le loro vite, Kateri deve prendere in mano l’attività e indagare su chi voglia distruggere l’eredità di Amziah. Orari: giovedì e venerdì ore 21.20; sabato ore 17.30 e 21.20; domenica ore 15.00, 17.30 e 21.20; lunedì e mercoledì ore 21.20.

Hunger Games – L’alba sulla mietitura

Regia: Francis Lawrence | Durata: 160 minuti

Francis Lawrence | 160 minuti Cast: Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter, Lili Taylor, Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ben Wang, Laura Marcus

Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter, Lili Taylor, Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ben Wang, Laura Marcus Trama: All’alba dei Cinquantesimi Hunger Games, noti come la seconda Edizione della Memoria, Capitol decide di celebrare l’anniversario estraendo da ogni distretto il doppio dei tributi. Nel Distretto 12 il giovane Haymitch Abernathy spera soltanto di sopravvivere alla giornata e restare accanto alla ragazza che ama, ma il suo nome viene estratto come tributo maschile. Inizia così una spietata lotta per la sopravvivenza che si trasformerà in un atto di sfida destinato a cambiare per sempre il futuro di Panem.

All’alba dei Cinquantesimi Hunger Games, noti come la seconda Edizione della Memoria, Capitol decide di celebrare l’anniversario estraendo da ogni distretto il doppio dei tributi. Nel Distretto 12 il giovane Haymitch Abernathy spera soltanto di sopravvivere alla giornata e restare accanto alla ragazza che ama, ma il suo nome viene estratto come tributo maschile. Inizia così una spietata lotta per la sopravvivenza che si trasformerà in un atto di sfida destinato a cambiare per sempre il futuro di Panem. Orari: giovedì e venerdì ore 20.50; sabato ore 17.50 e 20.50; domenica ore 15.00, 17.50 e 20.50; lunedì e mercoledì ore 20.50.

Scrooge e gli spiriti del Natale

Regia: Ti West | Durata: 118 minuti

Ti West | 118 minuti Cast: Johnny Depp, Sam Claflin, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Tramell Tillman, Ian McKellen, Charlie Murphy

Johnny Depp, Sam Claflin, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Tramell Tillman, Ian McKellen, Charlie Murphy Trama: Adattamento del celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens. La storia segue il viaggio soprannaturale dell’anziano e avaro Ebenezer Scrooge, che affronta la visita di tre fantasmi lottando per conquistare una seconda possibilità di redenzione.

Adattamento del celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens. La storia segue il viaggio soprannaturale dell’anziano e avaro Ebenezer Scrooge, che affronta la visita di tre fantasmi lottando per conquistare una seconda possibilità di redenzione. Orari: giovedì e venerdì ore 21.10; sabato ore 17.30 e 21.10; domenica ore 15.00, 17.30 e 21.10; lunedì e mercoledì ore 21.10.

Se domani non torno

Regia: Paola Randi | Durata: 107 minuti

Paola Randi | 107 minuti Cast: Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi, Elisabetta De Palo

Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi, Elisabetta De Palo Trama: Basato sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, il film racconta la storia di una famiglia del Nord-Est d’Italia la cui quotidianità viene sconvolta l’11 novembre 2023, quando Giulia, ventiduenne prossima alla laurea, accetta di incontrare l’ex fidanzato per chiudere definitivamente la relazione e non fa più ritorno. Per il padre Gino e i figli Elena e Davide inizia un dolore incolmabile che la famiglia sceglie di trasformare in un impegno pubblico di consapevolezza e cambiamento contro il femminicidio e la violenza di genere.

Basato sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, il film racconta la storia di una famiglia del Nord-Est d’Italia la cui quotidianità viene sconvolta l’11 novembre 2023, quando Giulia, ventiduenne prossima alla laurea, accetta di incontrare l’ex fidanzato per chiudere definitivamente la relazione e non fa più ritorno. Per il padre Gino e i figli Elena e Davide inizia un dolore incolmabile che la famiglia sceglie di trasformare in un impegno pubblico di consapevolezza e cambiamento contro il femminicidio e la violenza di genere. Orari: giovedì e venerdì ore 19.30; sabato e domenica ore 17.30 e 19.30; lunedì e mercoledì ore 19.30.

Il gatto col cappello

Regia: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja | Durata: 115 minuti

Alessandro Carloni, Erica Rivinoja | 115 minuti Cast: Matt Berry, Bill Hader, Quinta Brunson, Bowen Yang, Xochitl Gomez, Paula Pell

Matt Berry, Bill Hader, Quinta Brunson, Bowen Yang, Xochitl Gomez, Paula Pell Trama: I due fratelli Gabby e Sebastian si sono appena trasferiti in una nuova città con i genitori e trovano tutto noioso finché non incontrano un gatto intelligente dal pelo lucido e dagli occhi furbi. Incaricato dall’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl di rendere più allegra la loro vita, il felino porterà caos e disordine in famiglia, trasformando ogni giornata in una nuova avventura.

I due fratelli Gabby e Sebastian si sono appena trasferiti in una nuova città con i genitori e trovano tutto noioso finché non incontrano un gatto intelligente dal pelo lucido e dagli occhi furbi. Incaricato dall’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl di rendere più allegra la loro vita, il felino porterà caos e disordine in famiglia, trasformando ogni giornata in una nuova avventura. Orari: sabato ore 17.20; domenica ore 15.00 e 17.20.

Godzilla Minus Zero

Regia: Takashi Yamazaki | Durata: 119 minuti

Takashi Yamazaki | 119 minuti Cast: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka, Sakura Ando, Munetaka Aoki, Yuki Yamada, Min Tanaka, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki

Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka, Sakura Ando, Munetaka Aoki, Yuki Yamada, Min Tanaka, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki Trama: Ambientato nel 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One, il film segue ancora la famiglia Shikishima mentre cerca di ricostruire la propria esistenza in un Giappone segnato dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Il fragile equilibrio viene spezzato quando Godzilla riemerge ancora più gigantesco e distruttivo, costringendo l’ex pilota Kōichi Shikishima e Noriko Ōishi a una nuova, disperata lotta per la sopravvivenza contro una minaccia che supera i confini del Paese.

Ambientato nel 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One, il film segue ancora la famiglia Shikishima mentre cerca di ricostruire la propria esistenza in un Giappone segnato dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Il fragile equilibrio viene spezzato quando Godzilla riemerge ancora più gigantesco e distruttivo, costringendo l’ex pilota Kōichi Shikishima e Noriko Ōishi a una nuova, disperata lotta per la sopravvivenza contro una minaccia che supera i confini del Paese. Orari: giovedì, venerdì e sabato ore 21.30; domenica ore 15.00 e 21.30; lunedì e mercoledì ore 21.30.

Il rumore delle cose nuove

Regia: Paolo Genovese | Durata: 113 minuti

Paolo Genovese | 113 minuti Cast: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello, Claudio Santamaria

Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello, Claudio Santamaria Trama: La curiosità di una sola persona mette in collisione tre coppie milanesi facendo riaffiorare segreti grandi e piccoli: il fotografo Andrea e l’infermiera Andreina che gli ha donato una parte di sé; Umberto e Alba, segnati da dolori e sogni abbandonati; il fonico Ralph e l’attrice Viola. L’arrivo di Mirko, un bambino di dieci anni, rompe gli equilibri costringendo tutti a fare i conti con ciò che hanno nascosto agli altri e a se stessi.

La curiosità di una sola persona mette in collisione tre coppie milanesi facendo riaffiorare segreti grandi e piccoli: il fotografo Andrea e l’infermiera Andreina che gli ha donato una parte di sé; Umberto e Alba, segnati da dolori e sogni abbandonati; il fonico Ralph e l’attrice Viola. L’arrivo di Mirko, un bambino di dieci anni, rompe gli equilibri costringendo tutti a fare i conti con ciò che hanno nascosto agli altri e a se stessi. Orari: giovedì e venerdì ore 21.10; sabato e domenica ore 17.20 e 21.10; lunedì e mercoledì ore 21.10.

Ti presento i Fotter

Regia: John Hamburg | Durata: 105 minuti

John Hamburg | 105 minuti Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande, Owen Wilson, Teri Polo, Blythe Danner, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco

Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande, Owen Wilson, Teri Polo, Blythe Danner, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco Trama: Quarto capitolo della saga che riunisce la famiglia Byrnes e la famiglia Fotter, nate dall’unione tra Greg Fotter e Pam Byrnes, figlia del temibile e burbero Jack. Dopo tante avventure ed equivoci vissuti insieme, i protagonisti si ritrovano nuovamente riuniti con il ritorno anche di Dina, madre di Pam.

Quarto capitolo della saga che riunisce la famiglia Byrnes e la famiglia Fotter, nate dall’unione tra Greg Fotter e Pam Byrnes, figlia del temibile e burbero Jack. Dopo tante avventure ed equivoci vissuti insieme, i protagonisti si ritrovano nuovamente riuniti con il ritorno anche di Dina, madre di Pam. Orari: sabato e domenica ore 19.30 e 21.30.

Un weekend artificiale

Regia: Leonardo Pieraccioni | Durata: 90 minuti

Leonardo Pieraccioni | 90 minuti Cast: Leonardo Pieraccioni, Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish

Leonardo Pieraccioni, Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish Trama: Leonardo, un parrucchiere fiorentino, viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento inedito: scoprire chi tra loro sia un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Ne nasce un fine settimana carico di sospetti, emozioni e colpi di scena prima che i sentimenti e la vita reale mandino tutti in tilt.

Leonardo, un parrucchiere fiorentino, viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento inedito: scoprire chi tra loro sia un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Ne nasce un fine settimana carico di sospetti, emozioni e colpi di scena prima che i sentimenti e la vita reale mandino tutti in tilt. Orari: giovedì e venerdì ore 19.30 e 20.40; sabato e domenica ore 19.40; lunedì e mercoledì ore 19.30 e 22.00.

Il fuoco che ti porti dentro

Regia: Edoardo De Angelis | Durata: 94 minuti

Edoardo De Angelis | 94 minuti Cast: Lino Musella, Ivana Lotito, Vanessa Scalera, Elena Radonicich, Tommaso Ragno

Lino Musella, Ivana Lotito, Vanessa Scalera, Elena Radonicich, Tommaso Ragno Trama: Antonio Franchini esplora la figura ingombrante e contraddittoria della madre Angela, presenza travolgente al tempo stesso tragica e comica. Lontano da Napoli, Antonio ha costruito a Milano una vita stabile, ma l’arrivo improvviso della madre per le festività natalizie riapre antiche ferite e trasforma la cena della Vigilia in un confronto acceso e viscerale sul loro legame indissolubile.

Antonio Franchini esplora la figura ingombrante e contraddittoria della madre Angela, presenza travolgente al tempo stesso tragica e comica. Lontano da Napoli, Antonio ha costruito a Milano una vita stabile, ma l’arrivo improvviso della madre per le festività natalizie riapre antiche ferite e trasforma la cena della Vigilia in un confronto acceso e viscerale sul loro legame indissolubile. Orari: giovedì, venerdì e sabato ore 19.30; domenica ore 15.20 e 19.30; lunedì e mercoledì ore 19.30.

Mustang

Regia: Kasia Smutniak

Kasia Smutniak Trama: Il documentario ripercorre la storia dell’associazione no-profit Pietro Taricone Onlus, fondata nel 2011 da Kasia Smutniak in memoria di Pietro Taricone, scomparso nel 2010.

Il documentario ripercorre la storia dell’associazione no-profit Pietro Taricone Onlus, fondata nel 2011 da Kasia Smutniak in memoria di Pietro Taricone, scomparso nel 2010. Orari: lunedì e mercoledì ore 19.50.