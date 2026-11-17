Sono ufficialmente partiti a Ventimiglia gli interventi di manutenzione ordinaria su alcuni rii minori situati nelle località di Ville e Varase, finanziati dalla Regione Liguria per tutelare il territorio e prevenire possibili criticità idrogeologiche. Le opere, individuate a seguito delle ricognizioni tecniche effettuate dall’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Verde insieme al confronto tra l’Amministrazione Comunale e i Comitati di quartiere, mirano a mantenere libere le sezioni di deflusso delle acque in caso di piogge intense, limitando così il rischio di esondazioni localizzate ed erosioni.

I lavori previsti in località Ville

Nel tratto di Ville le operazioni si concentreranno su un’estensione di circa 200 metri di rio, interessando sia la parte a monte sia quella a valle rispetto alla viabilità comunale:

sfalcio della vegetazione infestante presente nell’alveo e lungo le sponde;

rimozione degli accumuli di materiale legnoso, terroso e lapideo che possono ostacolare il regolare passaggio dell’acqua.

Gli interventi a Varase fino alla confluenza con il Roya

In località Varase l’intervento coprirà una lunghezza complessiva di circa 450 metri, articolata in tre distinti segmenti che arrivano fino alla confluenza con il fiume Roya:

I tre tratti coinvolti: le aree comprese tra la chiesa di San Giacomo e l’Albergo Varase, la zona tra l’imbocco di località Madonnetta e via Vallone, e il tratto in prossimità dell’accesso a Case Sparse Ciappe;

le aree comprese tra la chiesa di San Giacomo e l’Albergo Varase, la zona tra l’imbocco di località Madonnetta e via Vallone, e il tratto in prossimità dell’accesso a Case Sparse Ciappe; Riprofilatura del fondo: in corrispondenza dell’accesso a Case Sparse Ciappe è prevista anche la riprofilatura localizzata del fondo dell’alveo per circa 17 metri, con la rimozione e il conferimento presso un impianto autorizzato di circa 6-7 metri cubi di materiale lapideo e sedimentario per scongiurare il rischio di rigurgiti e tracimazioni;

in corrispondenza dell’accesso a Case Sparse Ciappe è prevista anche la riprofilatura localizzata del fondo dell’alveo per circa 17 metri, con la rimozione e il conferimento presso un impianto autorizzato di circa 6-7 metri cubi di materiale lapideo e sedimentario per scongiurare il rischio di rigurgiti e tracimazioni; Modalità operative: tutte le lavorazioni saranno eseguite in parte manualmente e in parte con l’impiego di mezzi meccanici idonei, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.