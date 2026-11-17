Un intervento mirato a migliorare l’estetica e il decoro urbano nel cuore del centro storico di Tortona prende il via in via sperimentale in Piazzetta Bezzi. Il Settore Territorio e Ambiente del Comune ha disposto l’affidamento a Gestione Ambiente S.p.A. per la fornitura e l’installazione di due apposite mascherature metalliche destinate a coprire i quattro bidoni dell’umido già presenti nella piazzetta. L’operazione, formalizzata con determinazione dirigenziale firmata da Claudio Bocca il 13 novembre 2026, punta a ridurre l’impatto visivo dei contenitori stradali nelle aree del centro dove non è stato possibile collocare i bidoni all’interno dei cortili condominiali.

Perché servono i contenitori stradali nel centro storico

Con l’avvio della raccolta differenziata basata sul metodo dell’internalizzazione, i cassonetti stradali sono stati progressivamente eliminati dal territorio cittadino. Tuttavia, in alcune zone del centro storico, la conformazione degli edifici non consente a tutti i condomini di disporre di spazi adeguati al proprio interno. Per questo motivo sono stati mantenuti i bidoni stradali dotati di sistema di controllo del conferimento con apertura del coperchio tramite tessera transponder.

Per garantire adeguati livelli di pulizia, qualità ambientale e cura degli spazi pubblici, l’Amministrazione comunale ha quindi deciso di avviare in via sperimentale l’installazione di strutture di copertura in Piazzetta Bezzi.

Le caratteristiche delle nuove cofanature in Piazzetta Bezzi

La fornitura e la posa in opera sono state affidate a Gestione Ambiente S.p.A. (con sede in S.S. 35 dei Giovi 42 a Tortona), già titolare del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani nell’area Tortonese. Le strutture previste dall’offerta presentata il 30 ottobre 2026 presentano specifiche caratteristiche tecniche:

Tipologia: due cofanature metalliche in lamiera zincata a caldo, destinate a mascherare i quattro bidoni dell’umido attualmente collocati in Piazzetta Bezzi;

due cofanature metalliche in lamiera zincata a caldo, destinate a mascherare i quattro bidoni dell’umido attualmente collocati in Piazzetta Bezzi; Funzionamento: ogni struttura è dotata di sportello frontale apribile e sportello volumetrico con pedale, composta da due bocche con sottostanti due contenitori da 360 litri;

ogni struttura è dotata di sportello frontale apribile e sportello volumetrico con pedale, composta da due bocche con sottostanti due contenitori da 360 litri; Finanziamento dell’opera: l’intervento rientra tra le misure di compensazione e tutela ambientale finanziate attraverso i contributi CIPESS assegnati al Comune di Tortona per l’anno 2024.

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