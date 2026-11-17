Un appuntamento di straordinario valore storico e musicologico attende Tortona domenica 6 dicembre 2026 alle ore 17.00, quando la Cattedrale cittadina ospiterà il Concerto dell’Immacolata nell’ambito del Perosi Festival, dedicato al 70° anniversario della scomparsa di Lorenzo Perosi e ai dieci anni del progetto “Tortona Città della Musica”. Il programma accosterà il celebre Dies Iste alla prima esecuzione assoluta del Primo dei Salmi Davidici (“Beatus Vir”), una pagina inedita del grande compositore tortonese mai eseguita prima d’ora, neppure dallo stesso autore, e riportata alla luce grazie a un approfondito lavoro di ricerca sulle fonti originali. L’ingresso sarà gratuito per permettere a tutta la comunità di partecipare a questa riscoperta culturale.

Il Dies Iste e l’inedito Primo Salmo Davidico dedicato alla madre

Il programma musicale della serata unisce due composizioni profondamente legate alla spiritualità e alla vicenda umana di Lorenzo Perosi:

Il Dies Iste: affonda le proprie radici nella tradizione liturgica medievale, con un testo tratto da un antico innario. La sua prima esecuzione documentata risale al 9 dicembre 1904 nella Sala Regia del Vaticano, per il cinquantenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, quando fu diretto dallo stesso Perosi con l’Orchestra Massima Romana, il maestro del coro Rodolfo Kanzler e i solisti Maria Prassino, Maria Pia Bertolini, Gioacchino Bucchi e Giuseppe Kaschmann. La redazione critica è stata curata da Don Paolo Padrini attraverso lo studio degli autografi conservati presso l’Archivio Ricordi;

affonda le proprie radici nella tradizione liturgica medievale, con un testo tratto da un antico innario. La sua prima esecuzione documentata risale al 9 dicembre 1904 nella Sala Regia del Vaticano, per il cinquantenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, quando fu diretto dallo stesso Perosi con l’Orchestra Massima Romana, il maestro del coro Rodolfo Kanzler e i solisti Maria Prassino, Maria Pia Bertolini, Gioacchino Bucchi e Giuseppe Kaschmann. La redazione critica è stata curata da Don Paolo Padrini attraverso lo studio degli autografi conservati presso l’Archivio Ricordi; Il Primo dei Salmi Davidici (“Beatus Vir”): appartiene a un grandioso progetto concepito in cinque gruppi di trenta salmi ciascuno (per un totale di centocinquanta composizioni), inizialmente pensato con testi in italiano, latino, tedesco, inglese e russo per abbracciare idealmente le diverse nazioni, e poi ricondotto al latino. Perosi musicò per soli, coro e orchestra i primi quattro Salmi di Davide, interrompendo a metà il quinto. Secondo quanto raccontato dal giornalista Antonio Vassura su «Il Diario di Imola» il 25 aprile 1925, l’opera nacque dopo la morte della madre Carolina Bernardi: in un sogno, la donna gli avrebbe manifestato con dolcezza il rammarico di non aver ancora ricevuto una composizione a lei dedicata, spingendo il Maestro a riprendere la scrittura apponendo in testa ai fogli la dedica «A mia madre». La revisione del Salmo completa il lavoro di catalogazione avviato decenni fa dal M° Autunno Sacchetti, con cui Don Paolo Padrini collabora tuttora.

I protagonisti sul palco della Cattedrale di Tortona

A dare voce e musica alle partiture del Maestro tortonese sarà un organico d’eccezione:

Orchestra e Coro: l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia diretta da Alessandro Ferrari e il Milano Vocal Ensemble diretto da Marco Berrini;

l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia diretta da Alessandro Ferrari e il Milano Vocal Ensemble diretto da Marco Berrini; I solisti: Danae Rikos (soprano), Giorgia Gazzola (mezzosoprano), Danilo Formaggia (tenore) e Luca Bruno (baritono).

Informazioni pratiche, prenotazioni e sostegno istituzionale

Il Perosi Festival 2026 celebra i 70 anni dalla scomparsa del compositore e i 10 anni del Festival e del progetto “Tortona Città della Musica”, confermando Tortona come polo culturale di riferimento. L’iniziativa nasce dal Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica” ed è resa possibile dal sostegno delle istituzioni e delle Fondazioni Bancarie: la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (che lo ha fatto suo come progetto proprio), la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la Fondazione CRT.

Data e orario: domenica 6 dicembre 2026, alle ore 17.00;

domenica 6 dicembre 2026, alle ore 17.00; Luogo: Cattedrale di Tortona;

Cattedrale di Tortona; Ingresso: gratuito; la prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata tramite la piattaforma disponibile sul sito ufficiale www.lorenzoperosi.net.

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