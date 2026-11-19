Dopo la partecipata serata dedicata all’educazione sessuo-affettiva promossa dal Club Lions Tortona Duomo, prosegue il percorso formativo rivolto a docenti, genitori e adulti con un nuovo appuntamento in programma giovedì 26 novembre 2026 dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la palestra della Scuola secondaria di primo grado “Patri” di Tortona, in piazzale Mossi 1. L’incontro, intitolato “Il valore dei gruppi di amici nell’adolescenza”, vedrà l’intervento di Eugenio Rossi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed è pensato per offrire chiavi di lettura e strumenti concreti per comprendere i bisogni di appartenenza dei ragazzi, prevenire il disagio giovanile e favorire relazioni sane.

I temi della conferenza: comprendere il mondo degli adolescenti

L’iniziativa, illustrata da Carla Cremante, Referente Formazione – Didattica orientativa, nasce con l’obiettivo di approfondire le modalità comunicative e le dinamiche relazionali tra pari nella fase adolescenziale, sostenendo il ruolo educativo di scuola e famiglia:

Strumenti per gli adulti: la conferenza aiuterà insegnanti e genitori a leggere i bisogni di appartenenza dei ragazzi, riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disagio e promuovere relazioni sane e inclusive;

la conferenza aiuterà insegnanti e genitori a leggere i bisogni di appartenenza dei ragazzi, riconoscere tempestivamente eventuali segnali di disagio e promuovere relazioni sane e inclusive; Il ruolo educativo della scuola: come evidenziato da Carla Cremante, promuovere il benessere nei giovani rappresenta un’importante responsabilità per l’istituzione scolastica, chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze ma anche ad accompagnare i ragazzi nella crescita, sviluppando consapevolezza di sé, rispetto dell’altro e capacità di costruire legami positivi;

come evidenziato da Carla Cremante, promuovere il benessere nei giovani rappresenta un’importante responsabilità per l’istituzione scolastica, chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze ma anche ad accompagnare i ragazzi nella crescita, sviluppando consapevolezza di sé, rispetto dell’altro e capacità di costruire legami positivi; Alleanza con le famiglie: l’incontro è aperto a tutti i genitori e alle persone interessate proprio per creare occasioni di dialogo e confronto con esperti qualificati, nella convinzione che la crescita dei giovani passi attraverso le relazioni, il senso di appartenenza e le esperienze di inclusione.

Informazioni pratiche e attestato per i docenti

Titolo dell’incontro: “Il valore dei gruppi di amici nell’adolescenza”;

“Il valore dei gruppi di amici nell’adolescenza”; Relatore: Eugenio Rossi (Università degli Studi di Milano-Bicocca);

Eugenio Rossi (Università degli Studi di Milano-Bicocca); Data e orario: giovedì 26 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.30;

giovedì 26 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.30; Sede: palestra della Scuola secondaria di primo grado “Patri”, piazzale Mossi 1, Tortona;

palestra della Scuola secondaria di primo grado “Patri”, piazzale Mossi 1, Tortona; Modalità di partecipazione e crediti: l’incontro è aperto anche ai genitori. I docenti partecipanti, anche se non precedentemente iscritti al corso di formazione, potranno ricevere al termine del percorso un attestato di partecipazione valido ai fini del modulo “Didattica orientativa”.