Nemmeno la pioggia battente ha fermato la tradizionale Giornata del Ringraziamento a Pontecurone, celebrata domenica 22 in occasione della festa di Cristo Re. Promossa dalla Parrocchia insieme alle associazioni degli agricoltori e degli autotrasportatori, con il patrocinio del Comune di Pontecurone, la manifestazione ha visto vie e piazze del paese riempirsi di tantissimi automezzi colorati e preparati al meglio per ricevere la benedizione. L’appuntamento ha unito la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista alla suggestiva sfilata di trattori e camion davanti alla Collegiata di Santa Maria Assunta.

La messa in San Giovanni Battista e le offerte della terra

La giornata si è aperta con il raduno degli automezzi, disposti nelle vie e nelle piazze del centro secondo il preciso piano predisposto per l’occasione, sotto la costante vigilanza della Protezione civile e della polizia municipale, impegnate a garantire la sicurezza della manifestazione.

Alle ore 10.30 si è svolta la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, presieduta dal parroco don Ivan Concolato alla presenza delle autorità cittadine, tra cui il sindaco, il vicesindaco, gli assessori e i consiglieri comunali:

L’accompagnamento musicale: la funzione religiosa è stata animata dai canti del coro San Luigi Orione, diretto dal maestro Gianmaria Franzin;

la funzione religiosa è stata animata dai canti del coro San Luigi Orione, diretto dal maestro Gianmaria Franzin; Il momento dell’offertorio: come da tradizione, ai piedi dell’altare sono stati portati i doni della gente dei campi — pane, frutta e verdura — a simboleggiare la generosità della terra e l’operosità degli agricoltori.

La parata sotto la pioggia e il brindisi finale

Al termine della messa, i riflettori si sono spostati davanti all’ingresso della Collegiata di Santa Maria Assunta, attualmente chiusa per i lavori di restauro in corso, dove si è tenuta la benedizione dei mezzi di trasporto utilizzati per il lavoro.

Nonostante la pioggia battente, una lunghissima e coloratissima parata di trattori e camion ha sfilato in un’atmosfera suggestiva davanti al parroco don Ivan Concolato, posizionato sul tradizionale rimorchio insieme al sindaco Valentino D’Amico e all’assessore Mazza. A conclusione del rito, i partecipanti si sono ritrovati sotto i portici dell’antico Comune per un aperitivo rinforzato.

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