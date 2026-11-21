I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, sorpreso all’interno di un’area di cantiere mentre forzava i serbatoi di alcuni TIR per trafugare olio motore. L’operazione è scattata nell’ambito di mirati servizi di monitoraggio del territorio avviati dall’Arma a seguito delle segnalazioni riguardanti la recrudescenza di furti di questo genere. A carico del 40enne sono scattate le accuse di furto di carburante e lubrificanti, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento in flagranza nel cantiere e i sequestri

L’azione dei militari della Compagnia di Tortona si è rivelata tempestiva e risolutiva, permettendo di bloccare l’uomo proprio mentre era intento a svuotare i serbatoi dei mezzi pesanti:

L’attrezzatura per il furto: il 40enne è stato sorpreso con una pompa idraulica, tubi, un’accetta e diversi attrezzi atti allo scasso mentre stava sottraendo 100 litri di olio motore dai TIR in sosta nell’area di cantiere;

il 40enne è stato sorpreso con una pompa idraulica, tubi, un’accetta e diversi attrezzi atti allo scasso mentre stava sottraendo 100 litri di olio motore dai TIR in sosta nell’area di cantiere; Auto e droga: nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno posto sotto sequestro l’autovettura e gli arnesi utilizzati per forzare i serbatoi, rinvenendo inoltre, a seguito di perquisizione, tredici grammi di cocaina in possesso dell’uomo.

La perquisizione in casa e il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria

Gli accertamenti dei militari sono poi proseguiti presso l’abitazione dell’arrestato, dove sono stati scoperti ulteriori 200 litri di gasolio, suddivisi in dieci taniche, oltre ad altri 100 litri di olio motore. A seguito della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, il 40enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.