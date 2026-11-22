I Carabinieri della provincia di Alessandria si sono riuniti questa mattina nella Cattedrale del capoluogo per celebrare la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. Alla funzione religiosa, svoltasi alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Palatini, e delle massime autorità politiche, religiose e militari, sono stati commemorati anche l’85° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano, rinnovando l’onore delle istituzioni verso tutti i militari che hanno tenuto fede al giuramento fino all’estremo sacrificio.

L’85° anniversario della Battaglia di Culqualber e l’onore ai caduti

Nel corso della celebrazione in Cattedrale è stato ricordato l’85° anniversario della Battaglia di Culqualber, avvenuta il 21 novembre 1941. In quella data il 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa, un gesto eroico per il quale fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma.

I caduti di Culqualber appartengono alla folta schiera di Carabinieri che, tanto in tempo di pace quanto in guerra, hanno mantenuto fede al proprio giuramento fino all’estremo sacrificio: a loro, così come ai familiari che con dignità ne hanno sopportato la perdita, è stato rivolto l’onore dell’Arma e delle istituzioni.

Il significato della Virgo Fidelis e la Giornata dell’Orfano

La cerimonia ha permesso di richiamare i valori e le origini storiche che legano l’Arma dei Carabinieri a questa giornata:

La data del 21 novembre: entrambe le ricorrenze cadono il 21 novembre, giorno fissato ufficialmente da papa Pio XII;

entrambe le ricorrenze cadono il 21 novembre, giorno fissato ufficialmente da papa Pio XII; Il titolo di Virgo Fidelis: attribuito alla Beata Vergine Maria, fu scelto dai cappellani militari e dall’Ordinariato Militare per l’Italia per richiamare il celebre motto araldico dell’Arma: «Nei secoli fedele»;

attribuito alla Beata Vergine Maria, fu scelto dai cappellani militari e dall’Ordinariato Militare per l’Italia per richiamare il celebre motto araldico dell’Arma: «Nei secoli fedele»; La Giornata dell’Orfano: la ricorrenza odierna rappresenta infine un momento dedicato agli orfani, primi destinatari del dolore per le gravi perdite subite, ai quali i Carabinieri rivolgono il loro più sentito pensiero.