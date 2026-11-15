Una mattinata all’insegna della musica, delle tradizioni locali e della vicinanza istituzionale ai borghi dell’entroterra: l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha preso parte oggi, domenica 15 novembre, ai festeggiamenti in onore di Santa Cecilia a Pompeiana, in provincia di Imperia. Accolto dal sindaco Vincenzo Lanteri e invitato dal maestro Daniele Conio, l’esponente della Giunta ligure ha condiviso la ricorrenza della patrona della musica insieme alla Banda musicale del paese e alla comunità locale, ribadendo l’impegno concreto della Regione a sostegno dei piccoli Comuni.

L’omaggio alla Banda musicale e alle tradizioni del borgo

La partecipazione alle celebrazioni ha rappresentato un momento di incontro e valorizzazione del tessuto associativo e culturale cittadino:

l’invito rivolto all’assessore regionale Marco Scajola dal maestro Daniele Conio per prendere parte alla mattinata dedicata alla musica;

il ruolo centrale della Banda musicale di Pompeiana quale presidio di socialità e passione artistica sul territorio;

l’accoglienza istituzionale riservata dal sindaco di Pompeiana Vincenzo Lanteri.

«È sempre bello ritrovarsi in occasioni come questa, che raccontano il legame profondo tra le comunità e le proprie tradizioni – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. La Banda musicale di Pompeiana, grazie all’impegno del maestro Daniele Conio e di tutti i suoi componenti, rappresenta una realtà preziosa, capace di mantenere viva la passione per la musica e di creare momenti di aggregazione. Ringrazio il sindaco Vincenzo Lanteri per l’accoglienza».

Gli interventi di rigenerazione urbana sostenuti sul territorio

Nel corso della visita, l’assessore ha richiamato l’attenzione sugli interventi concretizzati da Regione Liguria a favore del Comune di Pompeiana per migliorarne il decoro e la qualità della vita:

la riqualificazione dell’edificio comunale;

il recupero degli antichi lavatoi del paese;

i lavori di manutenzione di via De Gasperi.

«Come Regione Liguria siamo vicini ai piccoli Comuni attraverso interventi concreti – sottolinea Marco Scajola –. Investimenti che migliorano la vivibilità del paese, valorizzano i suoi spazi e contribuiscono a preservarne l’identità. Investire nelle comunità significa anche tutelare le loro tradizioni e sostenere ciò che le rende uniche».