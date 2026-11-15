A Dounand
Chisine ed Napolione
Napolion,u General,
finija ogni battaja,
in bon piatt el vo ghiste,
nenta ra medesima brodija.
– o = O = o –
Dounand, el so chisine personal,
ben el cunos isa voija,
el pensa: “chicos ubsogna dabon mangè!”
El va an campagna a rapulè
ij bon prodotti da chisinè.
– o = O = o –
Decis, u riva an tel caseñi,
u trova: ov, pulaster, galeñi,
gamber ed fium, … un po’di ghisten,
ancon u starnasè di pitu
us tira a pres l’ira di cuntaden.
– o = O = o –
Ancon el material axe “rapulà”,
el pastisa antremes fornel, fornellen,
quundi elmangè l’ è ben chisinà,
“Sunè ra campoña” l’urdina ai galupen
– o = O = o –
A qul son, tont bramà,
el cur anfina u Generale affamà,
per ghistè el piatt conteis,
dal brav Dounand cisinà.
Franco Montaldo
A Dounand
Cuoco di Napoleone
Napoleone, il Generale,
al termine d’ogni battaglia,
un buon piatto vuol gustare,
non più la solita brodaglia.
– o = O = o –
Dounand, il suo cuoco personale,
ben conosce l’avvisaglia,
pensa: “qualcosa bisogna pur mangiare!”
Va per le campagne a razzolar
i genuini prodotti da cucinar.
– o = O = o –
Deciso, arriva nelle cascine,
trova: uova, polli, galline,
gamberi di fiume, … un po’di gustini,
fra lo starnazzar dei tacchini
scatena l’ira dei contadini.
– o = O = o –
Con il materiale sì “recuperato”,
pasticcia fra fornelli, fornellini,
quando il cibo è ben cucinato,
“Suonate la campana” ordina ai galoppini
– o = O = o –
A quel suono, tanto atteso,
corre pure il Generale affamato,
per gustar il piatto conteso,
dal provetto cuoco cucinato.
Franco Montaldo