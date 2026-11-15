A Dounand

Chisine ed Napolione

Napolion,u General,

finija ogni battaja,

in bon piatt el vo ghiste,

nenta ra medesima brodija.

– o = O = o –

Dounand, el so chisine personal,

ben el cunos isa voija,

el pensa: “chicos ubsogna dabon    mangè!

El va an campagna a rapulè

ij bon prodotti  da chisinè.

– o = O = o –

Decis, u riva an tel caseñi,

u trova: ov,  pulaster, galeñi,

gamber ed fium, … un po’di ghisten,

ancon u starnasè di pitu

us tira a pres l’ira di cuntaden.

– o = O = o –

Ancon el material axe “rapulà”,

el pastisa antremes fornel, fornellen,

quundi elmangè l’ è ben chisinà,

“Sunè ra campoña” l’urdina ai galupen

– o = O = o –

A qul son, tont bramà,

el cur anfina u Generale affamà,

per ghistè el piatt conteis,

dal brav Dounand  cisinà.

                              Franco Montaldo

A Dounand

Cuoco di Napoleone

Napoleone, il Generale,

al termine d’ogni battaglia,

un buon piatto vuol gustare,

non più la solita brodaglia.

– o = O = o –

Dounand, il suo cuoco personale,

ben conosce l’avvisaglia,

pensa: “qualcosa bisogna pur mangiare!”

Va per le campagne a razzolar

i genuini prodotti  da cucinar.

– o = O = o –

Deciso, arriva nelle cascine,

trova: uova,  polli, galline,

gamberi di fiume, … un po’di gustini,

fra lo starnazzar dei tacchini

scatena l’ira dei contadini.

– o = O = o –

Con il materiale sì “recuperato”,

pasticcia fra fornelli, fornellini,

quando il cibo è ben cucinato,

“Suonate la campana” ordina ai galoppini

– o = O = o –

A quel suono, tanto atteso,

corre pure il Generale affamato,

per gustar il piatto conteso,

dal provetto cuoco  cucinato.

                              Franco Montaldo