Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato durante il fine settimana l’intera area della Compagnia dei Carabinieri di Novi Ligure, spaziando dal centro cittadino fino ai comuni di Capriata, Gavi e alla Val Borbera. L’operazione, svolta nell’ambito del Piano Coordinato disposto dalla Prefettura di Alessandria e condiviso tra le forze di polizia, ha permesso di monitorare oltre quaranta persone sia a piedi sia alla guida. Il bilancio dell’attività registra tre persone denunciate a vario titolo, cinque segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, undici sanzioni amministrative elevate, oltre al ritiro di una patente e al sequestro di un’autovettura.

L’esito dei controlli tra denunce e sanzioni

Le pattuglie dell’Arma impegnate nei posti di controllo e nel monitoraggio serale hanno accertato diverse violazioni di carattere penale e amministrativo lungo le principali arterie e nei centri abitati del territorio:

Tre persone denunciate: i provvedimenti riguardano rispettivamente i reati di guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di arma da taglio e cessione di stupefacenti;

i provvedimenti riguardano rispettivamente i reati di guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di arma da taglio e cessione di stupefacenti; Cinque segnalazioni per uso personale di droga: cinque soggetti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con il contestuale ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autovettura a carico di uno di loro;

cinque soggetti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con il contestuale ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autovettura a carico di uno di loro; Verifiche su strada: complessivamente sono state controllate oltre quaranta persone, sia a piedi che a bordo dei propri veicoli, con undici sanzioni amministrative elevate.

Un presidio esteso su tutto il comprensorio

L’attività preventiva rientra nel più ampio Piano Coordinato per il controllo del territorio promosso dalla Prefettura di Alessandria e condiviso tra le forze dell’ordine, garantendo una presenza capillare delle pattuglie dal centro di Novi Ligure fino a Capriata, Gavi e alla Val Borbera.