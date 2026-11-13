Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, a Tortona, dove un uomo si è barricato all’interno della propria abitazione rifiutandosi di aprire la porta ai soccorritori. L’episodio si è verificato poco prima dell’ora di cena in via Balustra, nel rione San bernardino a pochi passi dal Santuario della Madonna della Guardia. A sbloccare una situazione delicata, legata secondo una prima ricostruzione ad alcuni problemi di salute dell’uomo, è stato l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona e del personale del servizio di emergenza 118 cittadino.

L’allarme in via Balustra e la ricostruzione dei fatti

La richiesta di soccorso è scattata nella fascia preserale, richiamando l’attenzione dei residenti della zona a ridosso del centro:

Il luogo dell’intervento: un’abitazione situata in via Balustra, nel quartiere tortonese di San Bernardino

un’abitazione situata in via Balustra, nel quartiere tortonese di San Bernardino La dinamica: l’uomo si è chiuso all’interno dell’appartamento opponendo un netto rifiuto ad aprire l’ingresso agli operatori sanitari giunti sul posto;

l’uomo si è chiuso all’interno dell’appartamento opponendo un netto rifiuto ad aprire l’ingresso agli operatori sanitari giunti sul posto; Le cause: secondo una prima e sommaria ricostruzione, il gesto sarebbe riconducibile ad alcuni problemi di salute di cui la persona soffre.

Il lavoro congiunto dei soccorritori e il lieto fine

Per gestire l’emergenza in sicurezza si è reso necessario il supporto tecnico ai sanitari già presenti all’esterno dell’abitazione:

l’attivazione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, intervenuti a supporto del personale del servizio di emergenza 118 cittadino;

l’azione coordinata delle squadre sul posto, che ha permesso di gestire la criticità evitando conseguenze peggiori;

la decisione finale dell’uomo di acconsentire ad aprire le porte di casa per consentire i rilievi del caso;

l’assistenza immediata da parte dei medici del 118, che hanno provveduto a calmarlo e a svolgere tutte le incombenze sanitarie necessarie.