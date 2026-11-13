A oltre vent’anni dalla scomparsa, avvenuta nel novembre del 2005, Tortona rende omaggio a Carlo Bottiroli, uno degli interpreti più originali e schivi del secondo Novecento cittadino. La Galleria d’Arte “LM. Incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza, situata sotto i portici di via Emilia, ospita infatti per tutto il mese di novembre l’esposizione intitolata “Omaggio a Carlo Bottiroli (1927–2005)”. L’iniziativa riporta all’attenzione del pubblico e dei collezionisti una significativa selezione di dipinti realizzati a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, periodo della piena maturità stilistica dell’artista, affiancandosi al riconoscimento istituzionale della Pinacoteca Civica dove due sue tele sono esposte permanentemente accanto ai grandi pittori Tortonesi.

Le opere della maturità: figurativo simbolico e paesaggi

L’allestimento, visibile sia nelle vetrine su strada sia negli spazi interni della galleria di via Emilia, permette di ammirare il periodo più maturo e definito della ricerca espressiva di Carlo Bottiroli:

I soggetti esposti: in parete si alternano opere figurative di forte impatto emotivo, attraversate da un intenso simbolismo e da una profonda introspezione psicologica, insieme a scorci paesaggistici che esprimono tutta la forza della sua grammatica visiva;

in parete si alternano opere figurative di forte impatto emotivo, attraversate da un intenso simbolismo e da una profonda introspezione psicologica, insieme a scorci paesaggistici che esprimono tutta la forza della sua grammatica visiva; Lo stile e la tecnica: nei dipinti degli anni Ottanta e Novanta il pittore Tortonese codifica una scomposizione geometrica della forma, di matrice post-cubista ed espressionista, costruendo volti, architetture e paesaggi attraverso piani cromatici netti e sfaccettati;

nei dipinti degli anni Ottanta e Novanta il pittore Tortonese codifica una scomposizione geometrica della forma, di matrice post-cubista ed espressionista, costruendo volti, architetture e paesaggi attraverso piani cromatici netti e sfaccettati; Il segno e il colore: una spessa linea di contorno scura racchiude il colore con un effetto che richiama la vetrata, mentre la materia pittorica — modellata a rilievo con la spatola oltre che con il pennello — gioca sui contrasti complementari tra i toni caldi e terrosi degli incarnati e gli sfondi freddi giocati sugli azzurri e sui grigi cerulei.

Dagli esordi al fervore romano di via Margutta, fino al ritorno a Tortona

La biografia dell’artista ripercorre un cammino di rigoroso studio e coerente indipendenza creativa lontano dalle logiche della mondanità:

Gli inizi da autodidatta: nato a Tortona nel 1927, si avvicina giovanissimo alla pittura impostando fin da subito un severo percorso di studio tecnico che lo conduce alla prima mostra personale nella sua città natale già nel 1948;

nato a Tortona nel 1927, si avvicina giovanissimo alla pittura impostando fin da subito un severo percorso di studio tecnico che lo conduce alla prima mostra personale nella sua città natale già nel 1948; La stagione romana: nel 1954 si trasferisce a Roma ed entra nel vivo del fermento culturale di via Margutta, stringendo rapporti e collaborazioni con artisti del calibro di Renato Guttuso, Novella Parigini, Ezio Bruno Caraceni e Gianpistone. Entra nel gruppo “I Pennellacci”, partecipa a collettive al Palazzo delle Esposizioni e al Terminillo e approda a due prestigiose personali al Palazzo delle Esposizioni e a Palazzo Barberini;

nel 1954 si trasferisce a Roma ed entra nel vivo del fermento culturale di via Margutta, stringendo rapporti e collaborazioni con artisti del calibro di Renato Guttuso, Novella Parigini, Ezio Bruno Caraceni e Gianpistone. Entra nel gruppo “I Pennellacci”, partecipa a collettive al Palazzo delle Esposizioni e al Terminillo e approda a due prestigiose personali al Palazzo delle Esposizioni e a Palazzo Barberini; Il rientro e l’insegnamento: tornato definitivamente a Tortona nel 1958, anno del matrimonio con Elena Zanini (dalla quale avrà quattro figli: Angelo, Donatella, Davide e Danilo), sceglie di dedicarsi esclusivamente al lavoro in studio e all’attività didattica. Alla fine degli anni Settanta fonda infatti una scuola di pittura nel proprio atelier di via Padre Michele da Carbonara, formando una nuova generazione di pittori locali;

tornato definitivamente a Tortona nel 1958, anno del matrimonio con Elena Zanini (dalla quale avrà quattro figli: Angelo, Donatella, Davide e Danilo), sceglie di dedicarsi esclusivamente al lavoro in studio e all’attività didattica. Alla fine degli anni Settanta fonda infatti una scuola di pittura nel proprio atelier di via Padre Michele da Carbonara, formando una nuova generazione di pittori locali; Le esposizioni e gli ultimi anni: nonostante il carattere riservato, espone in numerose collettive, personali e antologiche tra il Basso Piemonte e la Lombardia — con frequenti presenze nelle gallerie milanesi — fino alla grande personale ospitata dalla Galleria “Arteincornice” di Torino. Gli ultimi anni, trascorsi nella casa-studio di via Pinto nel centro storico di Tortona fino al novembre 2005, segnano un’ulteriore radicalizzazione della sua ricerca formale e cromatica, oggi nuovamente valorizzata accanto ai nomi di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo Barabino e Cesare Saccaggi.

Informazioni utili per visitare l’esposizione

Tutti i riferimenti pratici per l’appuntamento espositivo in centro città:

Titolo della mostra: “Omaggio a Carlo Bottiroli (1927–2005)”;

“Omaggio a Carlo Bottiroli (1927–2005)”; Luogo: Galleria d’Arte “LM. Incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza, via Emilia (sotto i portici), Tortona (AL);

Galleria d’Arte “LM. Incontri con l’arte” di Michelangelo Lanza, via Emilia (sotto i portici), Tortona (AL); Durata: fino a tutto il mese di novembre;

fino a tutto il mese di novembre; Opere in esposizione: dipinti della maturità (anni Ottanta e Novanta), tra figurativo simbolico e paesaggi.