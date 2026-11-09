Un fine settimana ricco di proposte culturali ed esperienziali si prepara ad animare gli spazi storici di Forte Santa Tecla tra percorsi guidati, divulgazione scientifica e discipline olistiche. Il polo monumentale ligure ospiterà sabato 14 e domenica 15 novembre un ciclo di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico attraverso linguaggi differenti: dalle visite alla scoperta della fortezza alla conferenza-spettacolo con “Il Meteorologo Ignorante”, fino alla suggestiva sessione mattutina dedicata ai “Bagni di Gong”. Un cartellone speciale inserito nella programmazione autunnale della struttura, che fino ai primi di dicembre sarà accessibile esclusivamente in occasione delle singole iniziative in calendario.

Le visite guidate con il Ministero della Cultura

La giornata di sabato 14 novembre si aprirà all’insegna della riscoperta storica e architettonica del complesso:

Orari di partenza: due turni di visita in programma alle ore 19:30 e alle ore 20:00;

due turni di visita in programma alle ore 19:30 e alle ore 20:00; Guida: percorsi illustrati e condotti a cura del personale del Ministero della Cultura;

percorsi illustrati e condotti a cura del personale del Ministero della Cultura; Modalità di accesso: ingresso regolato secondo le ordinarie tariffe del Forte.

“Mi manda Bernacca”: la conferenza-spettacolo sul clima

Sempre nella serata di sabato 14 novembre la scena passerà alla divulgazione meteorologica in chiave brillante:

Orario di inizio: ore 21:00;

ore 21:00; Titolo dell’evento: conferenza-spettacolo “Mi manda Bernacca”;

conferenza-spettacolo “Mi manda Bernacca”; Protagonista: “Il Meteorologo Ignorante”, che fa tappa al Forte con il suo “IgnoTour”;

“Il Meteorologo Ignorante”, che fa tappa al Forte con il suo “IgnoTour”; Contenuti: un incontro originale ideato per comprendere i fenomeni climatici, con un focus approfondito dedicato alle dinamiche meteorologiche della Liguria;

un incontro originale ideato per comprendere i fenomeni climatici, con un focus approfondito dedicato alle dinamiche meteorologiche della Liguria; Modalità di accesso: ingresso secondo le tariffe del Forte.

“Bagni di Gong”: rilassamento e rigenerazione

La mattinata di domenica 15 novembre sarà invece interamente dedicata alla cura della persona e alla pratica olistica:

Orario di inizio: ore 10:30;

ore 10:30; Attività: “Bagni di Gong”, esperienza meditativa pensata per lasciarsi avvolgere dalle frequenze armoniose degli strumenti per una profonda distensione di mente e corpo;

“Bagni di Gong”, esperienza meditativa pensata per lasciarsi avvolgere dalle frequenze armoniose degli strumenti per una profonda distensione di mente e corpo; Conduzione: a cura della dottoressa Anna Salmaso e dello staff del Centro Mente-Corpo;

a cura della dottoressa Anna Salmaso e dello staff del Centro Mente-Corpo; Consigli pratici per i partecipanti: si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé un tappetino, un cuscinetto e una copertina;

si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé un tappetino, un cuscinetto e una copertina; Ingresso: biglietto previsto per partecipante singolo oppure con agevolazione per coppie o gruppi di due o più persone;

biglietto previsto per partecipante singolo oppure con agevolazione per coppie o gruppi di due o più persone; Prenotazioni: fortemente consigliata la prenotazione ai numeri telefonici 347.1257036 oppure 328.8692198.

Informazioni sulle aperture della fortezza

Si ricorda che fino al 4 dicembre Forte Santa Tecla resterà aperto al pubblico esclusivamente in occasione dei singoli eventi e delle manifestazioni inserite in cartellone.