Venerdì 6 novembre segna il via ufficiale alla ventiseiesima edizione di Olioliva a Imperia, la prestigiosa rassegna promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria per valorizzare la filiera olivicola e le produzioni d’eccellenza. Il momento inaugurale con il tradizionale taglio del nastro è in programma alle ore 15 a Calata Cuneo alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola e degli assessori regionali Marco Scajola, Luca Lombardi e Alessio Piana. La giornata vedrà inoltre i vertici regionali protagonisti sin dal mattino di un fondamentale convegno dedicato alle grandi strategie di trasporto e logistica tra Ponente, Costa Azzurra e Piemonte.

Il convegno su trasporti e mobilità nell’ambito di Olioliva Week

I lavori istituzionali prenderanno avvio nella mattinata presso l’Auditorium della CCIAA Riviere di Liguria a Imperia, teatro del vertice “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”, organizzato da EUROCIN G.E.I.E. nell’ambito di Olioliva Week 2026:

Sblocco dei corridoi viari del nord-ovest: alle ore 12 intervento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci all’interno del panel “Dalla Val Tanaro alla Val Bormida: sbloccare i Corridoi del nord-ovest. Il Futuro del Tenda, dell’Armo-Cantarana ed il progetto nel cassetto della Carcare-Predosa”;

alle ore 12 intervento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci all’interno del panel “Dalla Val Tanaro alla Val Bormida: sbloccare i Corridoi del nord-ovest. Il Futuro del Tenda, dell’Armo-Cantarana ed il progetto nel cassetto della Carcare-Predosa”; Modello di mobilità senza confini: intervento in mattinata dell’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola nell’ambito della sessione “Ferrovia delle Meraviglie, Metropolitana del Mare e Smart Bus oltreconfine: un modello di Mobilità Senza Confini tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra”;

intervento in mattinata dell’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola nell’ambito della sessione “Ferrovia delle Meraviglie, Metropolitana del Mare e Smart Bus oltreconfine: un modello di Mobilità Senza Confini tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra”; Cooperazione europea e transfrontaliera: focus tematico a cura dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Cooperazione territoriale europea Alessio Piana, incentrato sui progetti europei e sui collegamenti d’area vasta.

L’inaugurazione della 26ª edizione a Calata Cuneo

Nel pomeriggio il baricentro dell’evento si sposterà sulla banchina portuale per l’apertura ufficiale degli stand e degli spazi espositivi:

Orario e sede: appuntamento fissato per le ore 15 lungo la suggestiva cornice di Calata Cuneo a Imperia;

appuntamento fissato per le ore 15 lungo la suggestiva cornice di Calata Cuneo a Imperia; Taglio del nastro: cerimonia inaugurale con la partecipazione congiunta del governatore ligure Marco Bucci, del sindaco e presidente provinciale Claudio Scajola e degli assessori della Giunta regionale Marco Scajola, Luca Lombardi e Alessio Piana;

cerimonia inaugurale con la partecipazione congiunta del governatore ligure Marco Bucci, del sindaco e presidente provinciale Claudio Scajola e degli assessori della Giunta regionale Marco Scajola, Luca Lombardi e Alessio Piana; Promozione del territorio: apertura ufficiale della storica rassegna promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, punto di riferimento per l’agroalimentare di qualità e polo di attrazione per il turismo enogastronomico autunnale.