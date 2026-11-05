Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 21.15, il suggestivo palcoscenico del Teatro Civico di Tortona farà da cornice a una serata speciale che unisce musica dal vivo e impegno solidale con il concerto dei TDK 80 Boomers Band. L’iniziativa, organizzata direttamente dalla Fondazione Nala e patrocinata dal Comune di Tortona, porterà in scena l’energia del gruppo musicale con una finalità interamente benefica. L’accesso all’evento sarà a offerta libera e tutti i fondi raccolti nel corso dell’appuntamento verranno interamente devoluti per sostenere le attività e i progetti solidali promossi dalla Fondazione Nala.

Lo spettacolo al Civico a favore di Fondazione Nala

L’appuntamento rappresenta un’occasione per vivere una serata di condivisione e cultura all’interno del principale teatro cittadino:

esibizione dal vivo della formazione TDK 80 Boomers Band con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico;

organizzazione ufficiale curata da Fondazione Nala nell’ambito delle proprie attività sul territorio;

sostegno istituzionale assicurato dalla concessione del patrocinio da parte del Comune di Tortona;

finalità solidale dell’evento: l’intero ricavato ottenuto dalla generosità del pubblico sarà destinato a supportare le azioni della Fondazione Nala;

ambientazione nella cornice storica e prestigiosa del Teatro Civico di Tortona.

Biglietti, contatti e modalità di partecipazione

Per assistere allo spettacolo e partecipare alla raccolta fondi sono attivi i consueti canali informativi cittadini:

Data e ora dell’evento: venerdì 6 novembre 2026 a partire dalle ore 21.15;

venerdì 6 novembre 2026 a partire dalle ore 21.15; Sede: Teatro Civico di Tortona;

Teatro Civico di Tortona; Modalità di ingresso: accesso a offerta libera a sostegno della Fondazione Nala;

accesso a offerta libera a sostegno della Fondazione Nala; Informazioni e acquisto biglietti: presso la biglietteria del Teatro Civico di Tortona;

presso la biglietteria del Teatro Civico di Tortona; Riferimento telefonico per informazioni: Graziella al recapito telefonico 3409644587.