Interventi capillari per migliorare la sicurezza della circolazione, tutelare i pedoni e moderare la velocità dei veicoli lungo le principali arterie cittadine di Diano Marina. Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune ha varato un piano complessivo che prevede il rifacimento completo della segnaletica orizzontale nell’intera area centrale e la posa di nuovi dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati tra centro e periferia. L’incarico è stato affidato alla ditta specializzata Emond Srl di Varese a seguito di una procedura telematica espletata sul portale Traspare, con un provvedimento firmato dal Comandante della Polizia Locale Gabriele Degl’Innocenti per garantire tempestività nell’avvio dei cantieri stradali.

Le strade interessate dai cantieri e dal rifacimento delle strisce

Il programma approvato dall’Amministrazione comunale interviene in modo diffuso sul reticolo viario cittadino a seguito di appositi sopralluoghi tecnici:

Centro cittadino e direttrici principali: rifacimento della segnaletica orizzontale lungo corso Roma, via Cristoforo Colombo, via Giacomo Matteotti, via San Pietro e via Gioachino Rossini;

rifacimento della segnaletica orizzontale lungo corso Roma, via Cristoforo Colombo, via Giacomo Matteotti, via San Pietro e via Gioachino Rossini; Collegamenti costieri e viali: ripristino delle linee di mezzeria, corsie e spazi di sosta in corso Europa, viale John Fitzgerald Kennedy e via Torino;

ripristino delle linee di mezzeria, corsie e spazi di sosta in corso Europa, viale John Fitzgerald Kennedy e via Torino; Zone residenziali e di scorrimento: posa della nuova segnaletica in via delle Mimose, via Villebone e via Agnese.

Dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati

Accanto alla tracciatura a terra, il progetto punta in maniera decisa sulla regolamentazione della velocità nei punti più sensibili della viabilità comunale:

installazione di attraversamenti pedonali rialzati specificamente collocati in via Rossini e in via Saponiera;

collocazione di dossi rallentatori in ulteriori assi viari e tratti periferici del territorio;

posa in opera della relativa segnaletica verticale di preavviso e pericolo coordinata con gli interventi orizzontali a terra per garantire la piena visibilità sia di giorno sia nelle ore notturne.

Affidamento dei lavori e dettagli procedurali

La gestione dell’intervento è stata formalizzata dagli uffici della Polizia Locale attraverso gli strumenti digitali di gara:

Operatore incaricato: ditta Emond Srl, con sede legale a Varese in via Giovanni Bagaini 15;

ditta Emond Srl, con sede legale a Varese in via Giovanni Bagaini 15; Motivazione della scelta: l’azienda aveva già eseguito analoghe forniture e installazioni sul suolo dianese con risultati ottimali, rapidità d’azione e comprovata conoscenza delle peculiarità del territorio;

l’azienda aveva già eseguito analoghe forniture e installazioni sul suolo dianese con risultati ottimali, rapidità d’azione e comprovata conoscenza delle peculiarità del territorio; Procedura amministrativa: affidamento diretto tramite trattativa conclusa sulla piattaforma digitale Traspare (codice procedura AP-000464);

affidamento diretto tramite trattativa conclusa sulla piattaforma digitale Traspare (codice procedura AP-000464); Tracciabilità e sottoscrizione: operazione identificata con il codice CIG BDA270A0E7 a firma del Comandante del Settore Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti.