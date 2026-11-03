L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo dà il via a un articolato piano di interventi pubblici su tutto il territorio cittadino, reso operativo dall’approvazione dell’avanzo di amministrazione nel corso del Consiglio Comunale d’autunno. La manovra punta a rafforzare la sicurezza della pista ciclabile inaugurata la scorsa primavera attraverso l’installazione di un impianto semaforico in via Santuario, programmando al contempo il rifacimento degli asfalti in via Martiri della Libertà, la prevenzione incendi negli edifici scolastici e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Il programma integra inoltre la riqualificazione delle aree verdi urbane con spazi per famiglie e ciclisti, rispondendo alle richieste giunte dai più piccoli.

Sicurezza e cura lungo il tracciato della ciclovia

Il percorso ciclopedonale cittadino sarà interessato da mirati interventi per garantire la massima tutela di residenti e turisti:

installazione entro la fine del 2026 di un semaforo dedicato in via Santuario, in corrispondenza dell’unica uscita della ciclabile;

prosecuzione costante delle operazioni di sfalcio della vegetazione lungo l’intero tracciato di San Bartolomeo;

interventi mirati a fluidificare e proteggere il transito quotidiano di pedoni e ciclisti.

Sul fronte della ciclabile è intervenuto il sindaco Filippo Scola: «Come avevamo annunciato, è prevista l’installazione, entro la fine del 2026, di un semaforo in via Santuario nell’unica uscita della ciclabile. L’obiettivo dell’Amministrazione, infatti è quello di migliorare la sicurezza della ciclovia assai frequentata da ciclisti e pedoni».

Asfalti, illuminazione, plessi scolastici e servizi

Le risorse svincolate dal bilancio comunale consentiranno l’apertura di diversi cantieri e l’adeguamento di strutture strategiche:

Viabilità: asfaltatura completa della sede stradale di via Martiri della Libertà;

asfaltatura completa della sede stradale di via Martiri della Libertà; Illuminazione pubblica: sostituzione e potenziamento complessivo dei punti luce nella zona della Rovere;

sostituzione e potenziamento complessivo dei punti luce nella zona della Rovere; Edilizia scolastica: affidamento di un incarico tecnico professionale finalizzato agli interventi di prevenzione incendi nelle scuole cittadine, come evidenziato dal primo cittadino: «Inoltre abbiamo affidato un incarico ad un professionista per interventi che riguardano la prevenzione incendio negli edifici scolastici»;

affidamento di un incarico tecnico professionale finalizzato agli interventi di prevenzione incendi nelle scuole cittadine, come evidenziato dal primo cittadino: «Inoltre abbiamo affidato un incarico ad un professionista per interventi che riguardano la prevenzione incendio negli edifici scolastici»; Servizi e igiene urbana: completata la manutenzione e la sistemazione delle docce negli stabilimenti balneari, mentre proseguono le opere per l’ampliamento del centro raccolta rifiuti di via Faraldi.

Aree verdi, pic-nic e attenzione ai bambini

Una parte significativa della programmazione amministrativa recepisce le proposte espresse dai giovani residenti di San Bartolomeo per vivere al meglio i parchi:

allestimento di nuove panchine per favorire la sosta delle famiglie;

creazione di una nuova area pic-nic attrezzata;

posizionamento di apposite rastrelliere per il parcheggio delle biciclette.

A illustrare il senso di questi interventi dedicati alla socialità è ancora il sindaco Filippo Scola: «Nella zona della Rovere e al parco uliveto verranno sistemate panchine per le famiglie per allestire un’area pic nic, ma anche le rastrelliere per le biciclette».