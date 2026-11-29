Il Comune di Diano Marina ha affidato un incarico di consulenza specialistica di natura tecnico-agronomica per verificare lo stato fitosanitario e la stabilità delle alberature presenti in via Giaiette. Con determinazione firmata il 27 novembre 2026 dalla responsabile del Settore V – Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio, l’ingegner Elena Muscarella, il servizio di supporto al Responsabile Unico del Progetto è stato assegnato al dottor agronomo Matteo Littardi, con sede a San Lorenzo al Mare, vista la carenza di specifiche professionalità interne all’ente.

Le ragioni dell’intervento in via Giaiette

L’iniziativa nasce dall’esigenza dell’Ufficio Lavori Pubblici di disporre di un affiancamento tecnico qualificato nella valutazione delle alberature private ubicate lungo via Giaiette, a Diano Marina. Non disponendo al proprio interno di figure specialistiche in ambito agronomico, l’amministrazione comunale ha scelto di rivolgersi a un professionista esterno per affiancare il Responsabile Unico del Progetto nell’analisi fitosanitaria e di stabilità degli alberi.

I dettagli dell’affidamento e le tempistiche

A seguito del preventivo acquisito agli atti nella giornata del 27 novembre 2026 e verificata la regolarità contributiva certificata dall’EPAP nella stessa data, il Comune ha proceduto all’affidamento diretto del servizio. Ecco i principali riferimenti dell’incarico:

Professionista incaricato: dottor agronomo Matteo Littardi, con studio in via Vignasse, 58 a San Lorenzo al Mare (IM).

dottor agronomo Matteo Littardi, con studio in via Vignasse, 58 a San Lorenzo al Mare (IM). Responsabile del procedimento: ingegner Elena Muscarella, responsabile del Settore V Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Diano Marina.

ingegner Elena Muscarella, responsabile del Settore V Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Diano Marina. Oggetto dell’attività: supporto specialistico tecnico-agronomico al RUP per la valutazione fitosanitaria e di stabilità delle alberature in via Giaiette.

supporto specialistico tecnico-agronomico al RUP per la valutazione fitosanitaria e di stabilità delle alberature in via Giaiette. Modalità e tempi: il rapporto contrattuale viene perfezionato in forma elettronica tramite corrispondenza commerciale e prevede un termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio delle operazioni di potatura.

il rapporto contrattuale viene perfezionato in forma elettronica tramite corrispondenza commerciale e prevede un termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio delle operazioni di potatura. Tracciabilità e trasparenza: per la procedura è stato acquisito lo Smart CIG BE048B2328 e gli atti sono consultabili sull’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale