Novi Ligure si prepara a celebrare l’atteso appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Caterina, storica manifestazione che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sua 418esima edizione. Il ricco cartellone promosso dal Comune di Novi Ligure unisce intrattenimento per famiglie, tradizione popolare e valorizzazione delle eccellenze locali, animando l’intero mese di novembre. Dal ritorno delle attrazioni del luna park nella consueta cornice di piazza Pernigotti fino al grande mercato all’aperto che riempirà le vie cittadine dal 22 al 25 novembre con bancarelle ed esposizioni speciali, la città si appresta a vivere giornate all’insegna della socialità e del commercio.
Il ritorno del Luna Park in piazza Pernigotti
Le giostre e il divertimento per tutte le età tornano a occupare la storica sede cittadina con un calendario articolato di appuntamenti:
- Date e fasi di apertura: prima apertura sabato 7 novembre con le prime giostre, seguita dall’attività a pieno regime programmata dal 13 al 25 novembre;
- Festa del Bambino: venerdì 13 e mercoledì 18 novembre due giornate interamente dedicate ai più piccoli con speciali promozioni e sorprese;
- Pomeriggio per l’inclusione: giovedì 19 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, accesso completamente gratuito alle attrazioni per le persone disabili.
Bancarelle e shopping tra le vie del centro
Da domenica 22 a mercoledì 25 novembre il cuore di Novi Ligure sarà invaso da stand commerciali, idee regalo, artigianato e prodotti tipici lungo un percorso dedicato:
- viale Saffi;
- via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Baiardi e lo stesso viale Saffi);
- via Cavallotti (nel tratto compreso tra viale Saffi e via Baiardi);
- corso Marenco;
- via Girardengo;
- via Marconi;
- via Roma.
Gli eventi speciali di domenica 22 novembre
La prima giornata clou della fiera vedrà l’allestimento di tre iniziative collaterali pensate per coinvolgere appassionati, visitatori e famiglie:
- Esposizione di trattori d’epoca: allestita per tutta la giornata in piazza Pascoli;
- Battesimo della sella: sempre in piazza Pascoli, attività a cura della scuola di equitazione e scuderia “I tre ponti” A.S.D.;
- Salotto delle auto: esposizione di vetture ospitata sotto i portici di piazza Repubblica, a cura del consorzio “Il Cuore di Novi”.