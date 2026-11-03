Cambio della guardia al vertice della struttura amministrativa del Comune di Diano Marina: il Segretario comunale Cristina Bloise conclude il proprio incarico nella città degli aranci per intraprendere un nuovo percorso professionale presso il Comune di Pietra Ligure. A salutare la funzionaria con parole di stima e riconoscenza è il sindaco Cristiano Za Garibaldi a nome dell’intera Amministrazione, che contestualmente accoglie il rientro in municipio di Matteo Marino, figura già nota e apprezzata sul territorio per aver guidato la segreteria generale dianese dal 2016 al 2022.

Il saluto e il ringraziamento a Cristina Bloise

La partenza del segretario comunale verso la nuova sede di lavoro a Pietra Ligure segna la conclusione di un periodo di intensa collaborazione con gli organi di governo cittadino e con la struttura dei dipendenti municipali.

A nome dell’Amministrazione, il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha voluto esprimere la propria gratitudine per l’impegno garantito e per la costante disponibilità dimostrata durante il servizio svolto a Diano Marina: «Le rivolgiamo i nostri migliori auguri per questa nuova esperienza e per il prosieguo della sua carriera».

Il ritorno di Matteo Marino alla guida della segreteria

Contestualmente al congedo di Cristina Bloise, il Comune di Diano Marina ha ufficializzato il rientro di Matteo Marino nel ruolo di segretario comunale:

per Marino si tratta di un ritorno alla guida della segreteria dianese, incarico già ricoperto continuativamente dal 2016 al 2022;

una profonda conoscenza della macchina burocratica e delle dinamiche dell’ente locale a garanzia della continuità gestionale;

il caloroso bentornato rivolto dal primo cittadino Za Garibaldi, con i migliori auguri per un buon lavoro e una proficua collaborazione sia con l’Amministrazione comunale sia con il personale di tutti gli uffici municipali.