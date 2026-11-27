Sono 33 gli appuntamenti in programma a Diano Marina per le festività natalizie 2026-2027, un cartellone fitto di iniziative che accompagnerà residenti e turisti dal 5 dicembre 2026 fino al 17 gennaio 2027. Il calendario delle manifestazioni è stato approvato all’unanimità dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi su proposta dell’assessore al Turismo Luca Spandre, unendo eventi organizzati direttamente dal Comune ad appuntamenti promossi dalle associazioni del territorio.

Il programma completo dei 33 eventi, giorno per giorno

Di seguito l’elenco completo di tutte le iniziative previste dal calendario ufficiale:

Sabato 5 dicembre 2026, ore 16:00 – Palazzo del Parco: “L’albero del Palazzo”, accensione dell’albero di Natale e luminarie dell’atrio di Palazzo del Parco. Sabato 5 dicembre 2026, ore 18:00 – Piazza del Comune: Accensione delle luminarie natalizie con sfilata e accompagnamento musicale della Banda “Città di Diano Marina” e distribuzione di cioccolata e panettone a cura della Famia Dianese. Domenica 6 dicembre 2026, tutto il giorno – Via del Centro: “Diano Colleziona”, mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Martedì 8 dicembre 2026, ore 18:00 – Diano Calderina: Festa dell’Immacolata a Diano Calderina. Dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, ore 10:00-12:00 e 16:00-18:00 – Oratorio Santissima Annunziata (Porto Turistico): Presepe Artistico della Confraternita della Santissima Annunziata. Dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 – Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate: Presepe in Parrocchia. Dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 – Via Genala: Villaggio di Babbo Natale (a cura di Dianoland Srl). Giovedì 10 dicembre 2026, ore 16:00 – Palazzo del Parco: Presentazione del libro “La Partita Fantasma” di Fulvio Damele. Dal 12 dicembre 2026 al 9 gennaio 2027, ore 16:00-19:00 (dal lunedì al sabato) – Palazzo del Parco: Mostra “Oltremare”, personale dell’artista Raffaele Rossi (a cura di Civiero Art Gallery). Sabato 12 dicembre 2026, ore 16:30 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina: Concerto di Natale “Candlelight” a cura del Trio Musicale Harmonic Box. Venerdì 18 dicembre 2026, ore 15:30 – Palazzo del Parco: Auguri a Palazzo del Parco. Domenica 20 dicembre 2026, ore 17:00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina: Reading poetico-musicale “La Divina in Blue” – Paradiso (a cura di Green Music Aps). Dal 21 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 – Molo delle Tartarughe: Giochi e gonfiabili per bambini a tema natalizio. Mercoledì 23 dicembre 2026, ore 15:00 – Museo MARM: Visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo. Giovedì 24 dicembre 2026, ore 21:45 – Spiaggia del Porto: “Nascita di Gesù Bambino dal mare” a cura della Asd Diano Sub. Giovedì 24 dicembre 2026, ore 22:00 – Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate: Santa Messa di Natale. Sabato 26 dicembre 2026, ore 16:30 – Centro Pedonale: Sfilata dei Babbi Natale con la Banda Musicale “Città di Diano Marina”. Domenica 27 dicembre 2026, ore 9:00 – Piazza del Comune: “Christmas Run” – 9ª edizione (a cura di ASD Golfo Dianese Ultra Runners). Domenica 27 dicembre 2026, ore 14:30-23:00 – Centro Pedonale: “Presepi in 500” a cura del Club 500 del Golfo Dianese. Domenica 27 dicembre 2026, ore 16:30 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina: “UnderWater AudioScapes” – La musica del Mare, immagini dei fondali marini 3D a cura di InfoRmare Asd e PS. Lunedì 28 e martedì 29 dicembre 2026, tutto il giorno – Piazza del Comune (isola pedonale): “Ancora Natale”, mercatino natalizio (a cura di Arte & Party). Martedì 29 dicembre 2026, ore 16:30 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina: Concerto di Natale (con Luisa Repola). Giovedì 31 dicembre 2026, dalle ore 22:00 – Piazza del Comune: “Capodanno in piazza – Aspettando il 2027”, serata con musica e animazione della band Studio 54 ed esibizione live di Shade con DJ Jaro. Sabato 2 gennaio 2027, ore 10:30 – Spiaggia “Al Mappamondo” (Porto turistico): Cimento invernale – Benvenuto 2027 (in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Diano Marina e Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina). Sabato 2 gennaio 2027, ore 15:00 – Centro storico di Diano Marina: “Extra Omnes”, visita guidata pomeridiana per il centro storico. Sabato 2 gennaio 2027, ore 16:30 – Piazza del Comune: Concerto jazz a cura della Jazz Pig Band. Domenica 3 gennaio 2027, tutto il giorno – Via del Centro: “Diano Colleziona”, mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Domenica 3 gennaio 2027, ore 16:30 – Oratorio Santissima Annunziata: Concerto Gospel – Arie Natalizie a cura del Double Trust Choir (Aps La musica mi fa crescere). Lunedì 4 gennaio 2027, dalle ore 9:00 alle 18:00 – Piazza del Comune: “Aspettando la Basara”, mercatino a tema (a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”). Lunedì 4 gennaio 2027, ore 16:30 – Vie dell’isola pedonale: “Luci itineranti”, parata luminosa (a cura di Fem Spettacoli). Martedì 5 gennaio 2027, ore 16:30 – Piazza del Comune: “Aspettando la Befana”, musica e animazione con Gianni Rossi. Mercoledì 6 gennaio 2027, ore 15:00 – Palazzo del Parco: “Miti al Museo”, laboratorio didattico per ragazzi e famiglie. Domenica 17 gennaio 2027, ore 15:30 – Parrocchia Sant’Antonio Abate: Festa di Sant’Antonio Abate con Santa Messa e Processione.

La sinergia tra Comune e associazioni locali

La deliberazione della Giunta comunale punta a offrire un programma di qualità capace sia di rispondere alle esigenze dei residenti e dei visitatori, sia di incrementare le presenze nelle strutture ricettive del territorio. Oltre alle dodici iniziative organizzate direttamente dall’Ente, l’Amministrazione ha concesso il patrocinio comunale alle proposte presentate dalle associazioni locali.

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