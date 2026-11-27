Sabato 28 novembre 2026, alle ore 16.00, la Sala Consiliare di Diano Marina ospiterà l’appuntamento delle Giornate Culturali della “Communitas Diani” (Anno 2026 – XXXIII). Protagonista dell’incontro sarà la Dott.ssa Gisella Merello, che interverrà sul tema “Una regina, un poeta, una Riviera. Margherita di Savoia: da Angiolo Silvio Novaro all’ultimo saluto delle folle”. L’iniziativa, che reca i loghi del Comune di Diano Marina e della Communitas Diani, si terrà nella sede di Piazza Martiri della Libertà, 3.
Il tema dell’incontro
La XXXIII edizione delle Giornate Culturali della “Communitas Diani” propone per l’anno 2026 un approfondimento storico e letterario affidato alla Dott.ssa Gisella Merello. L’intervento, intitolato “Una regina, un poeta, una Riviera. Margherita di Savoia: da Angiolo Silvio Novaro all’ultimo saluto delle folle”, ripercorre il legame tra la figura di Margherita di Savoia, il poeta Angiolo Silvio Novaro e la Riviera, fino all’ultimo saluto delle folle.
Data, orario e luogo dell’appuntamento
Per partecipare all’iniziativa culturale a Diano Marina, ecco tutti i dettagli utili:
- Rassegna: Giornate Culturali della “Communitas Diani” – Anno 2026 – XXXIII (Comune di Diano Marina e Communitas Diani)
- Data: Sabato 28 novembre 2026
- Orario: Ore 16.00
- Relatrice: Dott.ssa Gisella Merello
- Titolo dell’intervento: “Una regina, un poeta, una Riviera. Margherita di Savoia: da Angiolo Silvio Novaro all’ultimo saluto delle folle”
- Sede: Sala Consiliare, Piazza Martiri della Libertà, 3 – Diano Marina (IM)
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