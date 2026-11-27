Il Comune di Diano Marina pianifica la propria strategia di promozione turistica per il 2027 puntando su fiere, workshop ed eventi in Italia e all’estero per valorizzare la città e l’intero Golfo Dianese. Su proposta dell’assessore al Turismo Luca Spandre, la Giunta comunale guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi ha approvato all’unanimità una delibera che conferma la collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria” e l’adesione al “Club Liguria All Season 2027”. L’obiettivo dell’Amministrazione è accrescere la visibilità della destinazione e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno.

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La collaborazione con “In Liguria” e la destagionalizzazione

L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria”, al quale il Comune aderisce dal 2017, e prosegue la collaborazione avviata dal 2016 con l’Agenzia Regionale “In Liguria”. In vista della programmazione per il 2027 rivolta al mercato trade — che comprende fiere, workshop ed educational in Italia e oltre confine — Diano Marina ha già trasmesso all’agenzia regionale la propria manifestazione di interesse, individuando gli appuntamenti sulla base dell’esperienza maturata e dei riscontri ottenuti nelle precedenti edizioni.

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Il calendario definitivo delle partecipazioni verrà concordato di volta in volta tra l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Turismo, tenendo conto dei costi da sostenere e della eventuale concomitanza con manifestazioni locali già in programma sul territorio.

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Referenti, rappresentanza istituzionale e costi dell’operazione

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avvio tempestivo delle procedure operative, definisce nel dettaglio l’organizzazione e le prime voci di spesa previste per il 2027:

Il referente tecnico: per presenziare agli eventi fieristici è stato individuato il dottor Alberto Rivera, dipendente del Settore 6 (Ufficio Turismo, Cultura e Sport), scelto in virtù della formazione accademica in Lingue e Letterature Straniere a indirizzo turistico-manageriale e delle esperienze già maturate in fiere ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

per presenziare agli eventi fieristici è stato individuato il dottor Alberto Rivera, dipendente del Settore 6 (Ufficio Turismo, Cultura e Sport), scelto in virtù della formazione accademica in Lingue e Letterature Straniere a indirizzo turistico-manageriale e delle esperienze già maturate in fiere ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale. La presenza istituzionale: il provvedimento autorizza inoltre l’eventuale partecipazione del sindaco Cristiano Za Garibaldi, dell’assessore al Turismo Luca Spandre o di un altro rappresentante dell’Amministrazione comunale, al fine di consolidare le relazioni istituzionali con enti e operatori del settore e sviluppare nuove partnership per il Golfo Dianese.

il provvedimento autorizza inoltre l’eventuale partecipazione del sindaco Cristiano Za Garibaldi, dell’assessore al Turismo Luca Spandre o di un altro rappresentante dell’Amministrazione comunale, al fine di consolidare le relazioni istituzionali con enti e operatori del settore e sviluppare nuove partnership per il Golfo Dianese. L’adesione al Club Liguria All Season 2027: saranno a carico del Comune la quota di adesione annuale al circuito, pari a 500,00 euro oltre IVA — che permetterà di usufruire di tariffe scontate per le attività promozionali — oltre ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale impegnato nelle trasferte. delibera 1.pdf

I singoli impegni di spesa e le relative liquidazioni verranno poi formalizzati con successivi atti amministrativi, man mano che saranno definite le singole iniziative e presentate le relative pezze giustificative.

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