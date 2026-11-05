Ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico la conferenza storica “È arrivato il rancio! L’alimentazione sul fronte italiano 1915-1918”, svoltasi ieri sera nella Sala Consiliare del Comune di Viguzzolo. L’incontro, condotto con competenza dai relatori Matteo Leddi e Corrado D’Andrea davanti a una platea attenta e numerosa, ha acceso i riflettori su un aspetto fondamentale e spesso poco approfondito del primo conflitto mondiale: l’imponente apparato organizzativo, logistico e industriale mobilitato per garantire il sostentamento quotidiano a milioni di soldati in trincea. Un racconto corale arricchito da documenti d’epoca, diari storici e dall’esposizione di contenitori e reperti alimentari originali che hanno catturato l’interesse dei tanti presenti.

La sfida del rifornimento e la vita quotidiana dei soldati

Nel corso della serata, Matteo Leddi e Corrado D’Andrea hanno guidato i partecipanti alla scoperta dei complessi meccanismi che regolavano la distribuzione giornaliera del cibo in prima linea:

l’analisi della composizione e del reale apporto nutrizionale delle razioni alimentari assegnate alle truppe italiane;

l’organizzazione dei processi di panificazione su larga scala e il trasporto del pane destinato ai combattenti;

l’impiego delle conserve alimentari e il funzionamento della catena di approvvigionamento dalle retrovie fino ai camminamenti di trincea;

il racconto delle privazioni quotidiane e il valore simbolico del momento del rancio attraverso la lettura di lettere, testimonianze e memorie scritte dai soldati dell’epoca.

L’industria conserviera e la mostra dei reperti originali

Un capitolo centrale dell’approfondimento è stato dedicato alla trasformazione del sistema produttivo nazionale, stimolato dalle necessità impellenti dell’esercito:

il ruolo decisivo assunto dalle aziende alimentari italiane nella fornitura di generi a lunga conservazione, comprese storiche realtà industriali nate in quegli anni e tuttora attive;

l’evoluzione tecnologica dei metodi di conservazione, sterilizzazione e inscatolamento del cibo per resistere al fronte;

l’allestimento all’interno della Sala Consiliare di una vera e propria esposizione con scatole di latta e contenitori alimentari originali risalenti al periodo 1915-1918;

l’opportunità per i cittadini di osservare da vicino oggetti d’uso quotidiano che hanno accompagnato la vita materiale dei combattenti durante il conflitto.