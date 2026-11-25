Nuova settimana di programmazione cinematografica al Megaplex Stardust, presso la Città Commerciale “Oasi” di Tortona, dove da giovedì 26 novembre a mercoledì 2 dicembre saranno undici i titoli proposti al pubblico. Il cartellone spazia tra commedie italiane e internazionali, film d’animazione per tutta la famiglia, grandi saghe fantasy, musica e pellicole drammatiche d’autore. Tutte le informazioni aggiornate sono consultabili anche sul sito ufficiale www.megaplex-stardust.com.

Hexe – Il regno delle streghe

Diretto da Jason Hand (durata 110 minuti), questo film d’animazione racconta la storia di Billie Doe (voce originale di Hailee Steinfeld), un’adolescente impulsiva, goffa e anticonformista che vive in una tranquilla periferia con sua madre Alice (voce originale di Rashida Jones), donna prudente e organizzata. Quando Billie scatena accidentalmente misteriosi poteri magici, viene catapultata nel regno nascosto di Hexe, un mondo popolato da streghe e segreti celati per generazioni. Accolta da Ms. Quill (Tracey Ullman) e da Elias Quire (Stephen Fry), la ragazza affronterà un’avventura ricca di colpi di scena che porterà alla luce inquietanti verità sulla sua famiglia, mettendo alla prova il rapporto con la madre e gli equilibri del mondo magico.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 20.10

20.10 Sabato e domenica: 15.10, 17.30, 20.10

15.10, 17.30, 20.10 Lunedì e mercoledì: 20.10

La notte delle fragole

Commedia della durata di 119 minuti che vede protagonisti Valentino Picone, Salvo Ficarra, Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Valentino ha una vita perfettamente organizzata accanto alla moglie Elena (Anna Foglietta) e a Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. Il suo equilibrio viene però stravolto dall’arrivo di Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, uomo impulsivo e imprevedibile che, dopo una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume), chiede ospitalità per una notte finendo per stabilirsi in casa. Tra equivoci, bugie e l’arrivo di Francesca (Vittoria Puccini), nuova fiamma di Salvo, i protagonisti scopriranno che in amore la vita raramente segue i piani prestabiliti.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 19.30, 21.30

19.30, 21.30 Sabato: 17.30, 19.30, 21.30

17.30, 19.30, 21.30 Domenica: 15.20, 17.30, 19.30, 21.30

15.20, 17.30, 19.30, 21.30 Lunedì e mercoledì: 19.30, 21.30

Hunger Games – L’alba sulla mietitura

Diretto da Francis Lawrence (durata 160 minuti), con un cast che comprende Joseph Zada, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Maya Hawke e Jesse Plemons, il film si apre all’alba dei Cinquantesimi Hunger Games, la seconda Edizione della Memoria. Per celebrare l’anniversario, Capitol decreta che da ogni distretto venga estratto il doppio dei tributi. Nel Distretto 12 il giovane Haymitch Abernathy (Joseph Zada) spera solo di sopravvivere alla giornata e restare accanto alla ragazza che ama, ma il suo nome viene estratto come tributo maschile. Nell’arena, la sua lotta per la sopravvivenza si trasformerà in un atto di sfida destinato a cambiare per sempre il futuro di Panem.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 20.50

20.50 Sabato e domenica: 15.00, 17.50, 20.50

15.00, 17.50, 20.50 Lunedì e mercoledì: 20.50

Ti presento i Fotter

Commedia diretta da John Hamburg (durata 105 minuti) con Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande, Owen Wilson, Teri Polo e Blythe Danner. Quarto capitolo della saga che vede la famiglia Byrnes incontrare la famiglia Fotter grazie all’unione tra Greg Fotter (Ben Stiller) e Pam Byrnes (Teri Polo), figlia del burbero Jack (Robert De Niro). Dopo tante avventure ed equivoci vissuti insieme, i protagonisti si ritrovano nuovamente riuniti, affiancati anche da Dina (Blythe Danner), madre di Pam.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 21.10

21.10 Sabato e domenica: 17.30, 21.10

17.30, 21.10 Lunedì e mercoledì: 21.10

Scrooge e gli Spiriti del Natale

Diretto da Ti West (durata 118 minuti) con Johnny Depp, Sam Claflin, Andrea Riseborough, Daisy Ridley e Ian McKellen, il film è l’adattamento del celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens. La pellicola segue il viaggio soprannaturale dell’anziano e avaro Ebenezer Scrooge, interpretato da Johnny Depp, chiamato ad affrontare la visita di tre fantasmi mentre lotta per conquistare una seconda possibilità di redenzione.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 21.20

21.20 Sabato e domenica: 15.00, 17.20, 21.20

15.00, 17.20, 21.20 Lunedì e mercoledì: 21.20

Lorenzo – Incredibile avventura di Jovanotti

Docufilm musicale (durata 83 minuti) dedicato a Jovanotti, artista capace di attraversare epoche e generazioni coniugando musica, viaggio, energia e creatività. Il racconto unisce la forza travolgente dei grandi concerti al processo creativo e a una dimensione più intima fatta di immagini inedite e confessioni: i viaggi, la bicicletta e il percorso che lo ha portato dalle prime esperienze nelle radio locali fino ai palchi davanti a centinaia di migliaia di persone.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 19.30, 22.40

19.30, 22.40 Sabato e domenica: 15.30, 19.30, 22.40

15.30, 19.30, 22.40 Lunedì e mercoledì: 19.30, 22.40

Se domani non torno

Film drammatico diretto da Paola Randi (durata 107 minuti) con Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo. Basato sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, racconta la storia di una famiglia del Nord-Est d’Italia la cui quotidianità viene sconvolta l’11 novembre 2023, quando la ventiduenne Giulia, prossima alla laurea e amante del disegno, accetta di incontrare l’ex fidanzato per chiudere la relazione e viene uccisa. Il padre Gino e i fratelli Elena e Davide trasformano il dolore privato in un impegno pubblico, dando voce a un messaggio di consapevolezza contro il femminicidio e la violenza di genere.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 19.20

19.20 Sabato: 15.00, 19.20

15.00, 19.20 Domenica: 17.30, 19.30

17.30, 19.30 Lunedì e mercoledì: 19.30

È andata così

Diretto da Gianni Zanasi (durata 120 minuti) con Michele Riondino, Valentina Lodovini, Valerio Mastandrea, Indri Shiroka e Leonardo Lidi. Messa con le spalle al muro da un’improvvisa crisi, Cecilia chiede aiuto ai tre uomini della sua vita: Christophe (Valerio Mastandrea), primo grande amore e padre della figlia maggiore, regista teatrale in crisi; Guido (Leonardo Lidi), padre del secondo figlio ed ex manager reinventatosi rider; e Tony (Michele Riondino), sedicente manager musicale ed ex marito. I tre finiscono per convivere con lei come una strana famiglia allargata, tra tensioni, equivoci e umorismo.

Orari delle proiezioni:

Giovedì e venerdì: 20.30

20.30 Sabato e domenica: 15.20, 17.40, 20.30

15.20, 17.40, 20.30 Lunedì e mercoledì: 20.30

Il gatto col cappello

Film d’animazione diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja (durata 115 minuti) con le voci originali di Bill Hader, Matt Berry, Quinta Brunson, Bowen Yang, Xochitl Gomez e Paula Pell. I fratelli Gabby e Sebastian, appena trasferiti in una nuova città con i genitori, trovano la loro vita monotona finché non incontrano un gatto intelligente dal pelo lucido e dagli occhi furbi. Incaricato dall’I.I.I.I. (Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl) di rendere più allegre le loro giornate, il felino porterà caos in famiglia trasformando ogni giorno in una nuova avventura.

Orari delle proiezioni:

Sabato: 17.20

17.20 Domenica: 15.00, 17.20

Il rumore delle cose nuove

Film drammatico diretto da Paolo Genovese (durata 113 minuti) con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello e Claudio Santamaria. La curiosità di uno solo innesca una catena di eventi che mette in collisione tre coppie milanesi: il fotografo Andrea e l’infermiera Andreina, che gli ha donato una parte di sé; Umberto e Alba, segnati dal dolore e dai sogni abbandonati; e il fonico Ralph con l’attrice Viola. A rompere i fragili equilibri arriva Mirko, un bambino di dieci anni che porta un caos capace di far emergere segreti, rancori e verità nascoste.

Orari delle proiezioni:

Tutti i giorni: 22.10

Il fuoco che ti porti dentro

Diretto da Edoardo De Angelis (durata 94 minuti) con Lino Musella, Ivana Lotito, Vanessa Scalera, Elena Radonicich e Tommaso Ragno. Antonio Franchini esplora la figura ingombrante e contraddittoria della madre Angela. Antonio, che da anni vive a Milano lontano da Napoli, vede riaffiorare antiche ferite quando la madre arriva improvvisamente per le festività natalizie: la cena della Vigilia diventa così un confronto acceso, tra toni da commedia e tensione viscerale, sul legame tormentato e indissolubile tra madre e figlio.

Orari delle proiezioni:

Giovedì, venerdì e sabato: 19.30

19.30 Domenica: 15.20, 19.30

15.20, 19.30 Lunedì e mercoledì: 19.30