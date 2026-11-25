Massima attenzione ai ladri a Tortona, dove nelle ultime ore sono giunte in redazione diverse segnalazioni relative a tre distinti episodi avvenuti tra ieri, questa mattina e oggi pomeriggio in tre differenti zone della città. Protagonisti sono alcuni presunti malviventi e persone sospette avvistate nei pressi delle abitazioni, ai citofoni con falsi pretesti e tra le auto in sosta. In tutti i casi i cittadini hanno prontamente allertato le forze dell’ordine, ma all’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri i sospetti si erano già dileguati.

I tre episodi segnalati in città

Le segnalazioni arrivate dai residenti descrivono movimenti sospetti in più punti del territorio tortonese nell’arco delle ultime ventiquattro ore:

Sulla collina tortonese (ieri): alcuni individui sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto lungo le villette della zona, guardando all’interno delle proprietà. Non appena alcuni residenti sono usciti dalle proprie abitazioni, i sospetti sono fuggiti attraverso i campi. Dell’accaduto sono state subito informate le forze dell’ordine.

alcuni individui sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto lungo le villette della zona, guardando all’interno delle proprietà. Non appena alcuni residenti sono usciti dalle proprie abitazioni, i sospetti sono fuggiti attraverso i campi. Dell’accaduto sono state subito informate le forze dell’ordine. In zona Porta Voghera (oggi verso mezzogiorno): secondo quanto riferito dagli abitanti di alcuni edifici, alcune persone hanno suonato ai campanelli spacciandosi per tecnici dell’energia elettrica e del gas. Di fronte al rifiuto dei residenti di aprire, i presunti tecnici hanno minacciato di far staccare la corrente elettrica in tutto lo stabile. Anche in questa circostanza sono stati chiamati i Carabinieri e una pattuglia è intervenuta sul posto, ma i responsabili avevano già fatto perdere le proprie tracce.

secondo quanto riferito dagli abitanti di alcuni edifici, alcune persone hanno suonato ai campanelli spacciandosi per tecnici dell’energia elettrica e del gas. Di fronte al rifiuto dei residenti di aprire, i presunti tecnici hanno minacciato di far staccare la corrente elettrica in tutto lo stabile. Anche in questa circostanza sono stati chiamati i Carabinieri e una pattuglia è intervenuta sul posto, ma i responsabili avevano già fatto perdere le proprie tracce. Nel parcheggio di un supermercato cittadino (oggi pomeriggio): ulteriori segnalazioni hanno riguardato un individuo sorpreso mentre guardava all’interno delle automobili in sosta, presumibilmente alla ricerca di oggetti di valore. Alla vista dei proprietari delle vetture, la persona si è data alla fuga.

L’invito alla prudenza e le chiamate alle forze dell’ordine

Nonostante i ripetuti tentativi e le segnalazioni arrivate da più quartieri di Tortona, in ciascuno dei tre episodi la prontezza dei cittadini nel notare i comportamenti anomali e nell’avvisare immediatamente i Carabinieri ha messo in fuga i sospetti prima dell’arrivo delle pattuglie. Resta comunque alto l’invito alla massima attenzione rivolto a tutta la popolazione, sia nelle abitazioni private sia nei luoghi pubblici e nei parcheggi cittadini. La situazione purtroppo sta peggiorando sempre più e non soltanto a Tortona. La presenza di individui sospetti e persone pronte a depredare i passanti o rubare all’interno delle abitazioni sta diventando una costante, ecco perché è necessario prestare la massima attenzione a quello che succede attorno a noi, e ovviamente, quando notiamo qualcosa di strano telefonare subito al 112 senza attendere oltre. La tempetività dell’arrivo delle forze dell’ordine spesso può fare la differenza.

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