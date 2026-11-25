In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha rinnovato la propria adesione all’iniziativa “Orange the World”, illuminando di arancione le facciate di numerose caserme su tutto il territorio nazionale, compreso il Comando Provinciale di Alessandria. La campagna di sensibilizzazione, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta dal Soroptimist International d’Italia, nasce per dire no alla violenza di genere e ribadire l’impegno quotidiano a tutela della comunità e dei diritti di ogni donna.

La campagna “Orange the World” e il presidio di Alessandria

Come ogni anno, la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia si traduce in un gesto simbolico e visibile a tutta la cittadinanza. Nel corso della giornata del 25 novembre, le facciate di numerose caserme italiane si sono accese di arancione, coinvolgendo anche il Comando Provinciale di Alessandria.

Proprio presso la Caserma “Scapaccino” del capoluogo, il Soroptimist alessandrino ha contribuito in passato a realizzare, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, la “stanza per le audizioni protette”, inaugurata il 21 novembre 2019 in concomitanza con la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Il progetto “Una stanza tutta per sé” sul territorio

La struttura attiva ad Alessandria fa parte di una rete più ampia realizzata dal Soroptimist nelle sedi dell’Arma sul territorio provinciale, pensata per offrire alle donne vittime di violenza un luogo di accoglienza in un ambiente informale, gestito da personale specificamente formato:

Alessandria (presso la Caserma “Scapaccino”)

(presso la Caserma “Scapaccino”) Acqui Terme

Casale Monferrato

Tortona

Un segnale condiviso di vicinanza e impegno quotidiano

Il momento dell’accensione delle luci arancioni ha visto la partecipazione del Soroptimist Club di Alessandria e di numerosi ospiti. I presenti si sono stretti in un ideale abbraccio per rendere ancora più concreto il messaggio di vicinanza, sensibilizzazione e impegno quotidiano a difesa della comunità e dei diritti di tutte le donne.

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