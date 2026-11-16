Prosegue l’impegno per la tutela del territorio e la prevenzione idrogeologica a Diano Marina: il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio del Comune ha approvato la perizia suppletiva di variante relativa al servizio di manutenzione ordinaria dei torrenti cittadini per l’anno 2026. Il provvedimento, firmato l’11 novembre dal responsabile Elena Muscarella, si è reso necessario in corso d’opera per eseguire ulteriori lavorazioni di pulizia dalla vegetazione spontanea di piccolo e medio fusto, garantendo il regolare deflusso delle acque. Le opere aggiuntive, affidate all’impresa incaricata Gagliolo Giardini di Ortovero, prevedono l’ultimazione del servizio entro il 12 novembre 2026.

L’intervento nei torrenti e le lavorazioni aggiuntive

La decisione amministrativa nasce dalla necessità di integrare il piano originario di sfalcio e pulizia degli alvei con ulteriori interventi mirati a mantenere in sicurezza i corsi d’acqua comunali:

Oggetto del servizio: pulizia dalla vegetazione spontanea di piccolo e medio fusto in alcuni torrenti del territorio dianese per l’annualità 2026;

pulizia dalla vegetazione spontanea di piccolo e medio fusto in alcuni torrenti del territorio dianese per l’annualità 2026; La variante in corso d’opera: la perizia suppletiva, classificata come non sostanziale poiché non altera la natura dell’intervento ed è redatta nell’esclusivo interesse dell’ente, consente di completare ulteriori lavorazioni emerse durante l’esecuzione dell’appalto;

la perizia suppletiva, classificata come non sostanziale poiché non altera la natura dell’intervento ed è redatta nell’esclusivo interesse dell’ente, consente di completare ulteriori lavorazioni emerse durante l’esecuzione dell’appalto; I tempi di chiusura: secondo quanto stabilito nell’atto di sottomissione, l’ultimazione del servizio comprensivo delle opere aggiuntive è fissata al 12 novembre 2026.

L’impresa incaricata e l’iter amministrativo

L’appalto era stato originariamente aggiudicato nel maggio scorso, con consegna del servizio avvenuta il 27 maggio 2026, e vede coinvolti uffici comunali e ditta specializzata:

L’azienda esecutrice: i lavori sono svolti dall’impresa Gagliolo Giardini di Alessandro Gagliolo, con sede legale a Ortovero in via Curenna 36;

i lavori sono svolti dall’impresa Gagliolo Giardini di Alessandro Gagliolo, con sede legale a Ortovero in via Curenna 36; La supervisione dell’ente: l’atto di approvazione degli elaborati progettuali di variante è stato sottoscritto dal responsabile del Settore V – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina, Elena Muscarella.