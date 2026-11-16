Un significativo potenziamento del personale, servizi più capillari durante l’intero arco dell’anno e una stagione estiva anticipata di due mesi: la Giunta comunale di Diano Marina ha approvato la parte progettuale di propria competenza per il nuovo appalto di igiene urbana. Il piano si inserisce nella gara d’ambito predisposta dal Comune di Imperia, in qualità di ente capofila, per i dieci Comuni dell’ex bacino Golfo dianese e andorese. L’obiettivo dell’Amministrazione è elevare il livello di decoro cittadino e rispondere concretamente alle esigenze di residenti e attività commerciali in una località a forte vocazione turistica.

Il progetto d’ambito per dieci Comuni e le novità per Diano Marina

L’approvazione in Giunta rappresenta un passaggio fondamentale verso la gara che individuerà il futuro gestore del servizio per l’intero comprensorio composto da Andora, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico e Villa Faraldi.

Su precisa richiesta dell’Amministrazione dianese, la progettazione introduce migliorie mirate sul territorio cittadino:

Incremento del personale: aumento sia degli operatori fissi impiegati tutto l’anno sia di quelli stagionali;

aumento sia degli operatori fissi impiegati tutto l’anno sia di quelli stagionali; Stagione estiva più lunga: l’avvio del servizio potenziato viene anticipato dal 1° giugno al 1° aprile, estendendosi così per sei mesi fino al 30 settembre;

l’avvio del servizio potenziato viene anticipato dal 1° giugno al 1° aprile, estendendosi così per sei mesi fino al 30 settembre; Raccolta rifiuti per le utenze domestiche: aumento delle frequenze di ritiro nelle diverse modalità per più tipologie di materiali, tra cui organico, secco residuo e plastica e metalli, modulati in base al tipo di utenza e al periodo dell’anno;

aumento delle frequenze di ritiro nelle diverse modalità per più tipologie di materiali, tra cui organico, secco residuo e plastica e metalli, modulati in base al tipo di utenza e al periodo dell’anno; Pulizia e manutenzione urbana: inserimento delle attività di diserbo, pulizia delle caditoie stradali, pulizia del porto e interventi specifici sulla pista ciclabile (pulizia, lavaggio, spazzamento e diserbo);

inserimento delle attività di diserbo, pulizia delle caditoie stradali, pulizia del porto e interventi specifici sulla pista ciclabile (pulizia, lavaggio, spazzamento e diserbo); Ritiro ingombranti: netto potenziamento dei turni annui dedicati, che passano da 2 a 52.

Le dichiarazioni del sindaco Cristiano Za Garibaldi e dell’assessore Barbara Feltrin

Soddisfazione per il risultato raggiunto al termine dell’iter tecnico è stata espressa dal primo cittadino Cristiano Za Garibaldi: «Ringrazio gli uffici e l’Assessore Feltrin per il lavoro tecnico e amministrativo svolto e per il confronto che ha permesso di definire una progettazione più aderente alle esigenze territoriali. Ora il progetto dovrà trovare attuazione attraverso la procedura di gara a cura dell’Ente capofila».

A illustrare nel dettaglio l’impostazione del nuovo servizio, che avrà durata quadriennale, è l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Barbara Feltrin: «Abbiamo voluto che il nuovo servizio – pressoché invariato sulle modalità – tenesse conto delle esigenze quotidiane dei cittadini e delle attività commerciali, oltre che delle caratteristiche di Diano Marina. L’appalto durerà quattro anni, per essere in grado di evolvere secondo le necessità territoriali».

«In particolare si è voluto mettere l’accento sul decoro urbano in tutti i suoi aspetti, dalla pulizia alla manutenzione, con un significativo aumento del personale impegnato sul territorio soprattutto nel periodo estivo, considerata la vocazione turistica della città», ha concluso l’assessore Feltrin.