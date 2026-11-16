Un nuovo percorso operativo per trasformare i bandi dell’Unione Europea in opportunità concrete di sviluppo per i territori piemontesi, dai capoluoghi fino ai piccolissimi centri. Ha preso ufficialmente il via oggi, lunedì 16 novembre, dalla sala giunta della Città di Alessandria l’iniziativa “PERCORSI EUROPEI – La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa”, promossa da ANCI Piemonte e Fondazione CRT in collaborazione con l’Amministrazione alessandrina. Il progetto coinvolge tredici amministrazioni locali profondamente diverse per dimensioni e capacità organizzative, puntando a superare la logica degli interventi episodici attraverso la formazione, la condivisione di competenze e la costruzione di una rete progettuale stabile.

I tredici Comuni protagonisti tra grandi città e piccoli borghi

Uno degli elementi qualificanti del progetto pilota è la varietà dei centri aderenti, che spaziano da città con oltre 90.000 abitanti a realtà di appena 90 residenti:

Alessandria;

Boves;

Cavour;

Gaglianico;

Grugliasco;

Moncalieri;

Occhieppo Superiore;

Ostana;

Pinerolo;

Ronsecco;

San Maurizio Canavese;

Villanova Biellese;

Villastellone.

I saluti istituzionali: fare rete per cogliere le risorse dell’Europa

La mattinata ad Alessandria si è aperta con gli interventi dei rappresentanti istituzionali e tecnici degli enti promotori: il sindaco di Alessandria Giorgio Angelo Abonante, l’assessora comunale ai Progetti europei e alla Coesione territoriale Vittoria Oneto, la vicepresidente della Fondazione CRT Paola Casagrande e il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino, affiancato dal direttore dell’associazione Marco Orlando e dalla responsabile dell’Ufficio Progetti europei Elena Ciarlo.

«Crediamo fortemente nel valore di questo investimento condiviso – ha sottolineato Davide Gilardino –. L’obiettivo è costruire insieme nuove occasioni di partecipazione e accesso alle risorse e ai programmi europei, attraverso un percorso di coprogettazione che metta in rete esperienze e competenze. Siamo convinti che questa esperienza pilota possa diventare un modello da estendere progressivamente a tutti i Comuni del Piemonte, rafforzando la capacità dei nostri territori di trasformare le opportunità offerte dall’Europa in progetti concreti per le comunità locali».

Sulla stessa linea la vicepresidente di Fondazione CRT Paola Casagrande, che ha evidenziato l’importanza di «un’iniziativa in grado di coinvolgere Comuni piccoli e grandi. Come fondazione filantropica – ha detto Casagrande – ci occupiamo della cura e della crescita dei territori e delle persone. Crediamo che PERCORSI EUROPEI possa davvero aiutare il territorio a crescere e vogliamo essere all’avanguardia nel supporto agli enti locali che incontrano difficoltà ogni giorno».

Il sindaco Giorgio Angelo Abonante ha definito l’appuntamento «un’importante occasione per rafforzare la capacità dei Comuni di intercettare e ottenere risorse europee, stimolando la progettualità», aggiungendo che «è fondamentale continuare a crescere in questa direzione, valorizzando i numerosi progetti che stiamo sviluppando e che proprio in questo periodo stanno progressivamente prendendo forma».

«Per il Comune di Alessandria – ha dichiarato l’assessora Vittoria Oneto – l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di condivisione su un tema strategico come la progettazione europea. In questi anni abbiamo investito molto sul personale, consapevoli dell’importanza delle competenze interne, ma riteniamo che la formazione sia un aspetto da sviluppare ulteriormente. Per questo ringraziamo ANCI Piemonte e Fondazione CRT per aver reso possibile questa opportunità».

La tavola rotonda e il contributo dell’Università di Torino

Il cuore dei lavori è stata la tavola rotonda intitolata “Sostenibilità: informazione, competenze e uffici dedicati”, animata dagli interventi di Jody Abate, Francesca Cargnello, Germana Di Falco, Giorgia Pasciullo, Vanni Resta, Stefano Montaldo e Federico Mallone.

Germana Di Falco, esperta di europrogettazione impegnata nel progetto SITE (Sistema Italia in Europa) promosso dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rimarcato il valore dell’eterogeneità dei partecipanti: «Una pluralità che rappresenta un valore aggiunto e crea le condizioni per fare in modo che l’utilizzo dei fondi europei non resti un’esperienza episodica, ma diventi una capacità strutturale dell’intero sistema degli enti locali. Il progetto sostenuto da ANCI Piemonte e Fondazione CRT costituisce un modello virtuoso da sviluppare in Piemonte e da valorizzare anche a livello nazionale, attraverso possibili sinergie con altre iniziative di sistema, come il percorso “Missione Comune” coordinato dall’ANCI nazionale».

Fondamentale anche l’apporto scientifico dell’Università di Torino, chiamata a svolgere attività di ricerca e analisi sulle migliori pratiche. Stefano Montaldo, professore associato di Diritto dell’Unione Europea, ha infatti ribadito la necessità di «individuare modelli concreti e replicabili che consentano ai Comuni e alle reti di Comuni di partecipare con successo alla progettazione europea, garantendo continuità e sostenibilità nel tempo. La collaborazione con l’università si tradurrà in un documento operativo, accessibile a tutti gli enti interessati, e in attività formative finalizzate a rafforzare le competenze necessarie per cogliere le opportunità che arrivano dall’Europa».