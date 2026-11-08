La marcia di avvicinamento alle festività natalizie entra nel vivo nei centri zona della provincia di Alessandria, con le amministrazioni comunali e le associazioni dei commercianti al lavoro per definire gli eventi del periodo più importante per lo shopping. A guidare la ripartenza sarà Tortona, che insieme ad Acqui sceglie di anticipare tutti accendendo le luminarie già da giovedì 19 novembre per sostenere i negozi e accogliere i visitatori. Dalle grandi fiere di Santa Caterina a Novi Ligure e di Sant’Andrea a Ovada, fino agli allestimenti tradizionali di Casale Monferrato e Valenza, i centri storici si preparano a vestirsi a festa tra mercatini, musica, mostre e attrazioni per le famiglie.

Tortona prima ad accendersi: novità nelle piazze e stelle nelle frazioni

Nel Tortonese i preparativi sono ormai in fase conclusiva, con la maggior parte delle installazioni luminose già posizionate lungo le vie dello shopping:

accensione ufficiale fissata per il 19 novembre per creare un clima accogliente a vantaggio del commercio di vicinato e del turismo locale;

estensione delle luminarie a nuovi punti della città, con illuminazioni dedicate in largo Europa e in un’area di piazza delle Erbe;

installazione di grandi stelle luminose tridimensionali collocate nei centri delle frazioni tortonesi;

calendario di iniziative in via di definizione con spettacoli e appuntamenti musicali in piazza Duomo, mercatini, aperture straordinarie di musei e chiese con il coinvolgimento attivo delle realtà associative locali.

Sull’indirizzo scelto dall’Amministrazione, l’assessore a Cultura, Manifestazioni e Turismo Fabio Morreale ha evidenziato: «Vogliamo creare fin da subito l’atmosfera del Natale per le famiglie e per chi sceglierà di visitare la città».

Novi Ligure: l’avvio con la storica Fiera di Santa Caterina

A Novi Ligure l’atmosfera delle feste si intreccia con il tradizionale appuntamento fieristico autunnale:

accensione delle luminarie in concomitanza con la Fiera di Santa Caterina, in calendario dal 22 al 26 novembre;

luci e filari luminosi che resteranno operativi per tutto il mese di dicembre e oltre l’Epifania;

posizionamento degli arredi urbani e degli alberi di Natale a partire dal 26 novembre, con accensione prevista entro la fine del mese.

Ovada: la Fiera di Sant’Andrea e il luna park

A Ovada il via libera agli allestimenti natalizi coinciderà con l’ultimo fine settimana del mese e con una ricorrenza ultrasecolare:

accensione delle luminarie sabato 28 e domenica 29 novembre in concomitanza con la Fiera di Sant’Andrea;

bancarelle disposte lungo via Torino, piazza XX Settembre, via Buffa, via Fiume, via Piave e via XXV Aprile;

allestimento del tradizionale luna park in piazza Martiri della Benedicta;

decorazioni luminose estese dall’intero centro storico a via Torino fino a piazza Castello;

programma di eventi natalizi realizzato insieme ai commercianti attivo fino al 6 gennaio, con il previsto ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Casale Monferrato: la stella in piazza Mazzini e il villaggio con gli animali

A Casale Monferrato l’inaugurazione ufficiale delle luminarie si terrà sabato 28 novembre con una cerimonia in piazza Mazzini:

apertura delle celebrazioni contrassegnata da una grande stella cometa posizionata in piazza Mazzini, fulcro di laboratori, canti natalizi, veglie per la pace e raccolta delle letterine a Babbo Natale;

cinque giornate di mercatini dedicati all’artigianato e alle tipicità gastronomiche, organizzati in collaborazione con l’associazione Botteghe storiche nelle date del 6, 8, 13, 20 e 27 dicembre;

allestimento in piazza Martiri della Libertà del ranch con dromedari, asini, pecore e capre per i più piccoli;

appuntamento musicale con il Concerto di Natale in programma la sera del 18 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Municipale.

Valenza: alberi illuminati, mostre di preziosi e concerti al Sociale

Anche a Valenza l’avvio delle manifestazioni natalizie è programmato per sabato 28 novembre con l’accensione simultanea delle luci e del grande albero:

presentazione del cartellone completo fissata per il 19 novembre, come annunciato dal vicesindaco Andrea Soban: «Il programma completo sarà presentato il 19 novembre»;

sinergia tra le risorse stanziate dal Comune e il supporto assicurato da diverse aziende del territorio;

iniziative di solidarietà promosse insieme alle associazioni di volontariato per sostenere le persone più fragili e promuovere le vetrine dei negozi;

presenze a tema per i bambini con Babbo Natale, mostre d’arte e rassegne dedicate ai gioielli e ai preziosi;

concerti al Teatro Sociale ed esibizioni realizzate grazie alla collaborazione delle scuole di danza cittadine e dell’associazione Amici della Musica.