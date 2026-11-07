La grande musica sacra torna a risuonare nel cuore di Tortona nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della scomparsa del Maestro Lorenzo Perosi. Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, la suggestiva cornice della Cattedrale accoglierà il prestigioso concerto del Guillou Consort, guidato dalla prestigiosa bacchetta di Monsignor Valentino Miserachs Grau, eminente figura della musica sacra internazionale. L’evento, a ingresso gratuito e con la direzione artistica di don Paolo Padrini, è promosso dall’associazione “I Novi musica e cultura” insieme al comitato organizzatore del Perosi Festival – “Tortona città della musica”, confermandosi come uno dei momenti culminanti della stagione concertistica cittadina all’insegna della spiritualità e dell’eccellenza esecutiva.
Il concerto in Cattedrale e i maestri protagonisti
L’appuntamento musicale unisce un ensemble vocale di primissimo piano a una delle guide musicali più autorevoli del repertorio perosiano:
- esibizione della prestigiosa compagine corale e strumentale del Guillou Consort;
- direzione affidata al Maestro Monsignor Valentino Miserachs Grau;
- direzione artistica generale della rassegna curata da don Paolo Padrini;
- programma incentrato sull’intensità e sulla devozione della tradizione polifonica e perosiana, nel segno della “musica dell’anima”.
La sinergia tra enti, istituzioni e fondazioni
La realizzazione del concerto per il 70° anniversario perosiano si inserisce in una solida rete istituzionale e culturale che valorizza il patrimonio dei Tortonesi:
- Promotori dell’evento: associazione “I Novi musica e cultura” in sinergia con il Perosi Festival;
- Enti organizzatori: Città di Tortona, Diocesi di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Pro Iulia Derthona e Opera Orionina;
- Patrocinio: Provincia di Alessandria;
- Collaborazione: “Tortona città della musica – Il cuore della musica batte a Tortona”;
- Sostegno economico: contributo speciale di progetto proprio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, affiancato dal contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.
Dati pratici per la partecipazione
Tutte le indicazioni utili per il pubblico e gli appassionati di musica sacra:
- Evento: Concerto del Guillou Consort per il Perosi Festival 2026;
- Data: Domenica 8 novembre 2026;
- Orario: Ore 18:00;
- Luogo: Cattedrale di Tortona (Duomo di Santa Maria Assunta e San Lorenzo), Piazza Duomo, Tortona;
- Ingresso: Gratuito e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.