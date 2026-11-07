La grande musica sacra torna a risuonare nel cuore di Tortona nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della scomparsa del Maestro Lorenzo Perosi. Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, la suggestiva cornice della Cattedrale accoglierà il prestigioso concerto del Guillou Consort, guidato dalla prestigiosa bacchetta di Monsignor Valentino Miserachs Grau, eminente figura della musica sacra internazionale. L’evento, a ingresso gratuito e con la direzione artistica di don Paolo Padrini, è promosso dall’associazione “I Novi musica e cultura” insieme al comitato organizzatore del Perosi Festival – “Tortona città della musica”, confermandosi come uno dei momenti culminanti della stagione concertistica cittadina all’insegna della spiritualità e dell’eccellenza esecutiva.

Il concerto in Cattedrale e i maestri protagonisti

L’appuntamento musicale unisce un ensemble vocale di primissimo piano a una delle guide musicali più autorevoli del repertorio perosiano:

esibizione della prestigiosa compagine corale e strumentale del Guillou Consort;

direzione affidata al Maestro Monsignor Valentino Miserachs Grau;

direzione artistica generale della rassegna curata da don Paolo Padrini;

programma incentrato sull’intensità e sulla devozione della tradizione polifonica e perosiana, nel segno della “musica dell’anima”.

La sinergia tra enti, istituzioni e fondazioni

La realizzazione del concerto per il 70° anniversario perosiano si inserisce in una solida rete istituzionale e culturale che valorizza il patrimonio dei Tortonesi:

Promotori dell’evento: associazione “I Novi musica e cultura” in sinergia con il Perosi Festival;

associazione “I Novi musica e cultura” in sinergia con il Perosi Festival; Enti organizzatori: Città di Tortona, Diocesi di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Pro Iulia Derthona e Opera Orionina;

Città di Tortona, Diocesi di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Pro Iulia Derthona e Opera Orionina; Patrocinio: Provincia di Alessandria;

Provincia di Alessandria; Collaborazione: “Tortona città della musica – Il cuore della musica batte a Tortona”;

“Tortona città della musica – Il cuore della musica batte a Tortona”; Sostegno economico: contributo speciale di progetto proprio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, affiancato dal contributo della Fondazione CRT e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Dati pratici per la partecipazione

Tutte le indicazioni utili per il pubblico e gli appassionati di musica sacra:

Evento: Concerto del Guillou Consort per il Perosi Festival 2026;

Concerto del Guillou Consort per il Perosi Festival 2026; Data: Domenica 8 novembre 2026;

Domenica 8 novembre 2026; Orario: Ore 18:00;

Ore 18:00; Luogo: Cattedrale di Tortona (Duomo di Santa Maria Assunta e San Lorenzo), Piazza Duomo, Tortona;

Cattedrale di Tortona (Duomo di Santa Maria Assunta e San Lorenzo), Piazza Duomo, Tortona; Ingresso: Gratuito e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.